Dragonkin: The Banished: Feuriger Launch-Trailer veröffentlicht

NACON und Eko Software geben den Release von Dragonkin: The Banished bekannt.

NACON und Eko Software geben den Release von Dragonkin: The Banished bekannt. Das Spiel ist nun in seiner endgültigen Version für PC (Steam) sowie für alle Besitzer der digitalen Deluxe-Edition auf Konsolen erhältlich ist.

Für alle anderen Spielenden wird es ab dem 19. März verfügbar sein.

Entwickelt vom Pariser Studio Eko Software, bekannt für seine Arbeit an Titeln wie Warhammer: Chaosbane und der How to Survive-Reihe, absolvierte Dragonkin: The Banished eine einjährige Early-Access-Phase, die am 06. März 2025 begonnen und die Integration von Community-Feedback ermöglicht hat.

Mit 85 % positiven Bewertungen auf Steam seit dem letzten Update des Spiels können Spielende nun die verwüstete Welt von Dragonkin: The Banished in ihrer endgültigen Version erleben.

In Dragonkin: The Banished schlüpfen sie in die Rolle eines Drachenjägers mit dem Ziel, die Menschheit von den eindringenden Drachenmächten zu befreien. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, bietet das Spiel tiefgreifende Theoriebildung durch verschiedene Mechaniken zur Charakterverbesserung, die breite Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

Die Spielenden entwickeln die Fähigkeiten ihres Helden durch ein einzigartiges Fertigkeitensystem namens Ancestral Grid weiter, indem sie Fragmente, die sie während ihres Abenteuers erhalten haben, miteinander verbinden.

Außerdem profitieren sie von der Stadt Montescail, einem wichtigen Knotenpunkt, der es ihnen dank zahlreicher Dienstleistungen ermöglicht, ihre Strategie umzusetzen. Begleitet von ihrem treuen Drachling entdecken Spielende eine faszinierende Geschichte sowie ein Endgame, dass voller Aktivitäten und vor allem Schlachten ist.

Dragonkin: The Banished ist ab heute in seiner finalen Version auf Steam verfügbar und wird am 19. März 2026 für Playstation 5 und Xbox Series X/S erhältlich sein.