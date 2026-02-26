Dragonkin: The Banished: Großes Update und Beta zum Koop-Modus

Eko Software und NACON geben die Veröffentlichung des dritten großen Updates für Dragonkin: The Banished bekannt.

Das Update bringt mehrere Verbesserungen mit sich, die von der Community während der Early-Access-Phase gefordert wurden. Darüber hinaus bietet das Studio die Möglichkeit, den neuen Online-Koop-Modus, der sich derzeit in der Entwicklung befindet, im Rahmen einer offenen Beta zu testen.

In der Wartezeit auf die endgültige Veröffentlichung des Spiels, die für den 16. März für PC und für den 19. März für Konsolen geplant ist, bringt das neue Update weitere Verbesserungen, die auf dem Feedback der Community basieren:

Ein neues, übersichtlicheres und einfacheres Fortschrittssystem für die Stadt Montescail

Eine komplette Überarbeitung der Fähigkeiten und ihrer Energiekosten, weg vom Generator/Spender-System

Das Fertigkeitensystem namens „Ancestral Grid” wurde überarbeitet, um seine Funktionalität zu optimieren und den Spielenden die Möglichkeit zu geben, effektivere Builds zu erstellen.

Darüber hinaus bietet die offene Beta für den Online-Koop-Modus einen Einblick in alle neuen Möglichkeiten, die das Spiel in seiner Version 1.0 bieten wird:

Die Spielenden können nun die Hauptgeschichte und den Endgame-Inhalt in Gruppen von 2 bis 4 Spieler durchspielen, wobei der Fortschritt für das gesamte Team gemeinsam gilt.

Die Stadt Montescail dient als dynamischer sozialer Knotenpunkt, der mehrere Spielende pro Stadt beherbergen kann. Die Stadt verbessert sich durch die Aktionen aller Spielenden.

Kooperation steht im Mittelpunkt des Gameplays mit Mechanismen zur gegenseitigen Unterstützung, wie z. B. der Möglichkeit, eine Teamkollegin oder einen Teamkollegen wiederzubeleben, sich sofort an dessen Seite zu teleportieren oder Gegenstände zwischen Spielenden zu tauschen.

In Dragonkin: The Banished schlüpfen Spielende in die Rolle eines von vier verfügbaren Drachenjägern mit dem Ziel, die Menschheit von den eindringenden Drachenmächten zu befreien. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, bietet das Spiel verschiedene Mechaniken zur Charakterverbesserung, die Enthusiasten fast unendliche Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

Spielende entwickeln die Fähigkeiten ihres Helden durch das „Ancestral Grid“- Fertigkeitensystem, indem sie Fragmente, die sie während ihres Abenteuers erhalten haben, miteinander verbinden. Außerdem profitieren sie von der Stadt Montescail, die es ihnen dank zahlreicher Dienstleistungen ermöglicht, ihre Strategie umzusetzen. Begleitet von ihren treuen Drachenjungen entdecken Spielende eine faszinierende Geschichte sowie ein Endgame, das reich an Aktivitäten und vor allem epischen Schlachten ist.

Dragonkin: The Banished ist bereits im Early Access auf Steam verfügbar und wird ab dem 16. März für PC und ab dem 19. März 2026 für Konsolen erhältlich sein.