Dragonkin: The Banished: Kostenloses Dracomundus Purgatory Update veröffentlicht

Dragonkin: The Banished – Großes Gratis-Update bringt Cross-Play und neue Endgame-Jagd.

Mit Dracomundus Purgatory erhält Dragonkin: The Banished ab sofort ein umfangreiches kostenloses Update für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

NACON erweitert das Hack-’n‘-Slash unter anderem um vollständiges Cross-Play, eine neue Endgame-Herausforderung und die mächtigen Voracious-Waffen.

Gleichzeitig ist das im März 2026 veröffentlichte Hauptspiel ab sofort auch flächendeckend im stationären Handel erhältlich.

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft das kooperative Spielen: Mit dem Update fallen die Plattformgrenzen.

Cross-Play verbindet Xbox, PlayStation und PC

Dragonkin: The Banished unterstützt ab sofort vollständiges Cross-Play. Spieler können sich damit unabhängig von ihrer Plattform zusammenschließen und gemeinsam gegen die drachenartigen Streitkräfte kämpfen.

Ergänzend wurden die Beuteverteilung und der gemeinsame Fortschritt vereinfacht.

Auch der Wechsel zwischen Online- und Offline-Spiel wird flexibler. Die eigene Online-Stadt kann nun jederzeit in den Offline-Modus übertragen werden und umgekehrt. Der erzielte Fortschritt bleibt dabei erhalten.

Dracomundus Purgatory eröffnet eine neue Endgame-Jagd

Namensgeber des Updates ist das neue Dracomundus Purgatory, das über ein Portal am Ende einer Endgame-Jagd betreten werden kann.

Dort beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Spieler müssen sich durch drei Inseln kämpfen, die aus einem Pool von mehr als 50 möglichen Inseln ausgewählt werden. Sämtliche Gegner müssen ausgeschaltet werden, bevor der Timer abläuft.

Zusätzliche Sekunden lassen sich durch die Zerstörung von Drachenaltären gewinnen, die entlang des Weges verteilt sind.

Wer die letzte Insel rechtzeitig erreicht, trifft schließlich auf den Champion des Fegefeuers. Als mögliche Belohnung für den erfolgreichen Bosskampf wartet eine der neuen Voracious-Waffen.

Voracious-Waffen lassen sich gezielt verstärken

Mit Dracomundus Purgatory führt NACON außerdem eine komplett neue Ausrüstungskategorie ein.

Die Voracious-Waffen verfügen über einzigartige passive Eigenschaften, die erheblichen Einfluss auf den jeweiligen Spielstil haben können.

Spieler können andere Waffen opfern, um deren Kraft zu übertragen und dadurch die Stufe ihrer Voracious-Waffe zu erhöhen. Gleichzeitig lässt sich bestimmen, welche Affixe bei der Verstärkung angewendet werden.

Dadurch können die Waffen gezielt auf den eigenen Build und das Ahnenraster abgestimmt werden.

Dracomundus Purgatory ist ab sofort kostenlos für Dragonkin: The Banished auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verfügbar.