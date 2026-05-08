Dragonkin: The Banished: Nacon feiert Community-Reaktionen im neuen Trailer

Mit einem neuen Community Accolade Trailer rückt Dragonkin: The Banished die Rückmeldungen der Spieler in den Mittelpunkt und präsentiert, wie das Spiel innerhalb der Community aufgenommen wurde.

Der Trailer, der im Rahmen der Nacon Connect gezeigt wurde, verzichtet auf neue Gameplay-Enthüllungen und konzentriert sich stattdessen auf Stimmen und Eindrücke der Spielerbasis. Dabei wird deutlich gemacht, dass das Spiel stark von seiner Community geprägt wurde und weiterhin wird.

Dragonkin: The Banished setzt auf kooperative Elemente und actionorientiertes Gameplay in einer düsteren Fantasy-Welt, in der Spieler gemeinsam gegen gefährliche Kreaturen antreten und ihre Charaktere weiterentwickeln.

Die Entwickler betonen, dass das Spiel ohne das Feedback der Community nicht die gleiche Form angenommen hätte und die laufende Unterstützung der Spieler eine zentrale Rolle in der Entwicklung spielt.

Dragonkin: The Banished ist bereits für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich.