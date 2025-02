Dragonkin: The Banished: Tiefgehender Blick in das beeindruckende Setting

Dragonkin: The Banished erscheint am 6. März im Early Access auf Steam und zu einem späteren Zeitpunkt auch für Konsolen.

Mit Dragonkin: The Banished entführt uns das Entwicklerteam in eine mystische und gefährliche Welt voller Drachen, uralter Magie und epischer Konflikte.

Das jüngst veröffentlichte Video zur Weltpräsentation bietet einen ersten tiefgehenden Blick in das beeindruckende Setting dieses kommenden Fantasy-RPGs.

Das Universum von Dragonkin: The Banished ist geprägt von einer dunklen Vergangenheit, in der die einst mächtigen Drachen vertrieben oder versklavt wurden. Die letzten ihrer Art kämpfen ums Überleben, während sich eine neue Bedrohung am Horizont abzeichnet.

Die Spielwelt ist voller geheimnisvoller Ruinen, pulsierender Städte und wilder Landschaften, die zum Erkunden einladen. Seht selbst: