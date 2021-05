Dragon’s Dogma 2: Action-RPG laut Gerücht in Entwicklung

Seit Jahren gibt es Gerüchte über eine Fortsetzung von Dragon’s Dogma, ein Action-RPG, das 2012 auf den Markt kam, aber eine Ankündigung von Capcom kam nie, auch nicht nach der Veröffentlichung des Remasters auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch im Jahr 2017.

Die Hoffnungen der Fans wurden durch Capcoms Mega-Leak im November 2020 neu entfacht, als eine Ransomware-Attacke eine beträchtliche Menge an Informationen über die in Produktion befindlichen Spiele öffentlich machte, darunter auch Dragon’s Dogma 2, das intern für 2022 angesetzt war. Jetzt hat eine anonyme Quelle das Spiel erneut ins Gespräch gebracht und spricht von angeblichen Problemen bei der Entwicklung und Übernahme der etablierten RE Grafik-Engine.

Diese Gerüchte können nicht eindeutig durch offizielle Informationen bestätigt werden, da sie nie veröffentlicht wurden, aber der bekannte Insider AestheticGamer aka DuskGolem, der in den letzten Monaten viele Informationen preisgegeben hat – wahrheitsgemäß über Resident Evil Village – über das Spiel gesprochen hat.

Laut dem Leaker würde Dragon’s Dogma 2 zu 100% von der RE Engine angetrieben werden, der Grafik-Engine, die alle letzten Produktionen des Unternehmens geprägt hat, von dem bereits erwähnten Resident Evil Village über die Remakes der zweiten und dritten Episode bis hin zu Devil May Cry 5.

It's pretty safe to assume most Capcom games that aren't ports, remasters, or very specifically using an engine for one reason or another will be using RE Engine. Dragon's Dogma 2 100% is using the RE Engine, but that's not a surprising thing I'd say. https://t.co/jDE0qlCue9

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 22, 2021