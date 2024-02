Dragon’s Dogma 2: Capcom geht von Millionen Verkäufen aus

Am 22. März 2024 erscheint Capcoms Rollenspiel-Highlight Dragon’s Dogma 2 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Gerüchte um eine bald erscheinende Demo halten sich hartnäckig, offiziell bestätigt ist allerdings noch nichts.

In einem Q&A anlässlich des jüngsten Geschäftsberichts, in welchem man auch Einblicke in seine Überlegungen bezüglich einer möglichen Preiserhöhung für seine Neuveröffentlichungen gab, äußerte sich das Unternehmen zu seinen Verkaufserwartungen an Dragon’s Dogma 2.

Zwar verzichtete man wie üblich darauf, genaue Angaben zu seinen Verkaufszielen beziehungsweise Erwartungen zu machen, gab allerdings an, das Rollenspiel in der „Millionen-Verkaufsklasse“ anzusiedeln. Wie viele Millionen ließ man offen.