Dragon’s Dogma 2: Capcom nimmt Deluxe Edition und DLCs aus dem Verkauf

Dragon’s Dogma 2 bereitet sich auf Dark Arisen vor und nimmt einige Inhalte aus dem Verkauf.

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen wird Capcom mehrere Inhalte von Dragon’s Dogma 2 dauerhaft aus den digitalen Stores entfernen.

Wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht, werden die Deluxe Edition sowie zahlreiche Zusatzinhalte am 25. Juni 2026 um 2:00 Uhr aus dem Verkauf genommen. Bereits erworbene Inhalte bleiben weiterhin nutzbar.

Capcom begründet die Maßnahme mit der Entwicklung zusätzlicher Inhalte und verschiedenen Anpassungen im Zusammenhang mit dem kommenden Titel-Update sowie Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen.

Welche Inhalte werden entfernt?

Folgende Produkte sind ab dem 25. Juni 2026 nicht mehr erhältlich:

Dragon’s Dogma 2 Deluxe Edition

A Boon for Adventurers – New Journey Pack

Harpysnare Smoke Beacons – Harpy Lure Item

Heartfelt Pendant – A Thoughtful Gift

Ambivalent Rift Incense – Change Pawn Inclinations

Makeshift Gaol Key – Escape from Gaol

Art of Metamorphosis – Character Editor

Portcrystal – Warp Location Marker

Wakestone – Restore the Dead to Life

500 Rift Crystals

1.500 Rift Crystals

2.500 Rift Crystals

Capcom weist darauf hin, dass sämtliche Inhalte weiterhin genutzt werden können, sofern sie vor der Entfernung gekauft wurden.

Welche Inhalte bleiben verfügbar?

Nicht betroffen sind folgende Produkte:

Dragon’s Dogma 2 (Standardversion)

Explorer’s Camping Kit – Camping Gear

Dragon’s Dogma Music & Sound Collection – Custom Sounds

Darüber hinaus wird die digitale Standardversion von Dragon’s Dogma 2 künftig dauerhaft günstiger angeboten. Die neuen Preise werden in den jeweiligen Stores für Xbox, PlayStation und Steam angezeigt.