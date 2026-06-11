Dragon’s Dogma 2: Capcom nimmt Deluxe Edition und DLCs aus dem Verkauf

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen wird Capcom mehrere Inhalte von Dragon’s Dogma 2 dauerhaft aus den digitalen Stores entfernen.
Wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht, werden die Deluxe Edition sowie zahlreiche Zusatzinhalte am 25. Juni 2026 um 2:00 Uhr aus dem Verkauf genommen. Bereits erworbene Inhalte bleiben weiterhin nutzbar.
Capcom begründet die Maßnahme mit der Entwicklung zusätzlicher Inhalte und verschiedenen Anpassungen im Zusammenhang mit dem kommenden Titel-Update sowie Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen.
Welche Inhalte werden entfernt?
Folgende Produkte sind ab dem 25. Juni 2026 nicht mehr erhältlich:
- Dragon’s Dogma 2 Deluxe Edition
- A Boon for Adventurers – New Journey Pack
- Harpysnare Smoke Beacons – Harpy Lure Item
- Heartfelt Pendant – A Thoughtful Gift
- Ambivalent Rift Incense – Change Pawn Inclinations
- Makeshift Gaol Key – Escape from Gaol
- Art of Metamorphosis – Character Editor
- Portcrystal – Warp Location Marker
- Wakestone – Restore the Dead to Life
- 500 Rift Crystals
- 1.500 Rift Crystals
- 2.500 Rift Crystals
Capcom weist darauf hin, dass sämtliche Inhalte weiterhin genutzt werden können, sofern sie vor der Entfernung gekauft wurden.
Welche Inhalte bleiben verfügbar?
Nicht betroffen sind folgende Produkte:
- Dragon’s Dogma 2 (Standardversion)
- Explorer’s Camping Kit – Camping Gear
- Dragon’s Dogma Music & Sound Collection – Custom Sounds
Darüber hinaus wird die digitale Standardversion von Dragon’s Dogma 2 künftig dauerhaft günstiger angeboten. Die neuen Preise werden in den jeweiligen Stores für Xbox, PlayStation und Steam angezeigt.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Eine deutsche Synchronisation hätte dem Spiel so gut getan. Siehe Gothic. Funktioniert doch.
ich war fix davon ausgegangen, dass es eine hat. Der Vorgänger hatte eine. Ein Multinationales-großes Unternehmen wie Capcom, dass es bei einem AAA-Spiel nicht mal mehr als zwei Sprachen schafft, ist ein Armutszeugnis.
Ja deswegen schaue ich auch mittlerweile bei den ganzen großen Story Games auch drauf das die deutsche Sprachausgabe anbieten, ansonsten wird es nicht gekauft/unterstützt.
Der Erste Teil hatte auch keine deutsche Synchronisation, ich bin mir da zu 100% sicher, weil ich es vor dem Release des zweiten Teils nochmal gespielt hatte.
Stimmt, mein Fehler. Danke für die Korrektur.
Gothic ist ein Spiel aus Deutschland
Ich vermute mal das er vom Remake gesprochen hat und das wurde von Alkimia Interactive entwickelt, einem in Barcelona ansässigem Studio. Auch wenn das original in Deutschland entwickelt wurde, würde ich eine komplett deutsche Synchronisierung für einen spanischen Entwickler nicht als selbstverständlich ansehen
Schade dass man Inhalte entfernt, man kann diese ja trotzdem in der kommenden Edition integrieren.
Zum Glück habe ich die Deluxe Edition günstig gekauft
Dann habe ich den Sale wohl verpasst, darauf habe ich nämlich auch gewartet bzw. warte immernoch. 😅