Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen bringt neue Verliese, Charakter-Optionen und Updates

Capcom hat neue Details zur kommenden Erweiterung Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen veröffentlicht und dabei den Umfang der Expansion sowie den geplanten Update-Fahrplan weiter konkretisiert.

Die Erweiterung erscheint am 9. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam). Zusätzlich wird der DLC separat für Besitzer des Basisspiels auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.

Im Mittelpunkt der Erweiterung steht die neue, lange verlassene Region Norgan, ein eisiges Gebiet im Norden der Spielwelt. Dort verbünden sich die Spieler mit der mysteriösen Figur Eir, um die Geheimnisse eines gefallenen, unsterblichen Drachen zu entschlüsseln. Die Reise führt tief in vergessene Ruinen und eröffnet neue Wege zur Entwicklung von Fähigkeiten und Ausrüstung.

Ein zentraler Bestandteil der Expansion sind die sogenannten „Lost Rites“-Verliese, insgesamt zwölf neue Dungeon-Herausforderungen. Diese wurden von einem sogenannten Pfadfinder entworfen und sollen gezielt die Kampffähigkeiten der Spieler testen. Gleichzeitig ermöglichen sie das Freischalten seltener Ausrüstung, die mit früheren Erweckten in Verbindung steht.

Auch die Charakteranpassung wird erweitert. Neue Frisuren und Tattoos sollen mehr Individualität für Arisen und ihre Pawns ermöglichen und die Personalisierung deutlich vertiefen.

Parallel zur Erweiterung sind zwei große Updates für das Basisspiel geplant. Das erste Update erscheint am 9. Juni und verbessert unter anderem die Schnellreise durch einen wiederverwendbaren Ewigen Reisestein sowie weitere Quality-of-Life-Anpassungen. Ein zweites Update folgt Ende August und konzentriert sich auf Performance-Optimierungen, zusätzliche Speicherplätze und weitere Systemverbesserungen.

Mit Dark Arisen erweitert Capcom die Welt von Dragon’s Dogma 2 um neue Story-Inhalte, zusätzliche Spielsysteme und eine klar strukturierte Weiterentwicklung des Basisspiels.