Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen bringt neue Verliese, Charakter-Optionen und Updates

Capcom hat neue Details zur kommenden Erweiterung Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen veröffentlicht und dabei den Umfang der Expansion sowie den geplanten Update-Fahrplan weiter konkretisiert.
Die Erweiterung erscheint am 9. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam). Zusätzlich wird der DLC separat für Besitzer des Basisspiels auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.
Im Mittelpunkt der Erweiterung steht die neue, lange verlassene Region Norgan, ein eisiges Gebiet im Norden der Spielwelt. Dort verbünden sich die Spieler mit der mysteriösen Figur Eir, um die Geheimnisse eines gefallenen, unsterblichen Drachen zu entschlüsseln. Die Reise führt tief in vergessene Ruinen und eröffnet neue Wege zur Entwicklung von Fähigkeiten und Ausrüstung.
Ein zentraler Bestandteil der Expansion sind die sogenannten „Lost Rites“-Verliese, insgesamt zwölf neue Dungeon-Herausforderungen. Diese wurden von einem sogenannten Pfadfinder entworfen und sollen gezielt die Kampffähigkeiten der Spieler testen. Gleichzeitig ermöglichen sie das Freischalten seltener Ausrüstung, die mit früheren Erweckten in Verbindung steht.
Auch die Charakteranpassung wird erweitert. Neue Frisuren und Tattoos sollen mehr Individualität für Arisen und ihre Pawns ermöglichen und die Personalisierung deutlich vertiefen.
Parallel zur Erweiterung sind zwei große Updates für das Basisspiel geplant. Das erste Update erscheint am 9. Juni und verbessert unter anderem die Schnellreise durch einen wiederverwendbaren Ewigen Reisestein sowie weitere Quality-of-Life-Anpassungen. Ein zweites Update folgt Ende August und konzentriert sich auf Performance-Optimierungen, zusätzliche Speicherplätze und weitere Systemverbesserungen.
Mit Dark Arisen erweitert Capcom die Welt von Dragon’s Dogma 2 um neue Story-Inhalte, zusätzliche Spielsysteme und eine klar strukturierte Weiterentwicklung des Basisspiels.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde ich mir, bei einem guten Preis, zulegen.
Macht einen soliden Eindruck, aber Dark Arisen hieß doch schon Teil 1, da hätte man ruhig kreativer sein können.
Es überrascht mich voll, dass noch ein DLCs kommt. Zum Namen, im Grunde ist es Teil 1 nur verbessert mit extra Geschichte deshalb Teil 1 am Besten komplett überspringen. So super ist das Spiel auch nicht, gerade die Grafik ist doch recht alt.
Danke für die Info, dann lasse ich Teil 1 aus.
Wie meinst du das?
Dragon’s Dogma 2 ist wie Teil 1 nur mit mehr Geschichte??
Es ist quasi ein Remake bzw. ein Remake mit leicht anderer Erweiterter Story. Besonders am Anfang wirst du denken, das habe ich doch schon mal gespielt.
Bevor ich irgendwann Dragon’s Dogma 2 + Erweiterung Dark Arisen angehen kann, muss ich noch den ersten Teil durchspielen. 😀 Danke für die Infos. 👍🏻
Den DLC hab ich nicht kommen sehen. Da das Spiel aber sehr gut ist wie con Capcom gewohnt, bin ich dankbar dafür (solange es nicht total ausartet in der Schwierigkeit).
Die Tage wurde hier noch „gemeckert“, dass es zu leicht wäre und man den Schwierigkeitsgrad schwer erst mit einem mal durchspielen freischalten muss
Ich hab das Spiel zwar aber ich bin noch nicht dazugekommen, es in Angriff zu nehmen. Ich hab nur von den Reviews im Hinterkopf, dass der Schwierigkeitsgrad durchaus fordernd sein soll. Aber selbst beurteilen kann ich das aus erster Hand noch nicht.
Kommt halt immer drauf an, wen man fragt. Ich persönlich bevorzuge eine angenehme und entspannte Spielerfahrung. Ich kann auf schwere Spiele verzichten, wo man alle 5 Minuten an einer schwierigen Stelle steckenbleibt. Leute die solche Spiele 24/7 spielen, werden sich dagegen natürlich mehr Anspruch wünschen, darum hat ja jedes Spiel normalerweise auch verschiedene Optinen, damit jeder so spielen kann, wie er mag. Und dann konterkarieren sie das, indem achievements draufgeklatscht werden, die jeden dazu zwingen, es sowieso auf hard zu spielen. Wie ich sowas liebe🙈
Jedenfalls, gut zu wissen dass es doch nicht so schwierig ist. Irgendwann kommt DD 2 auch an die Reihe. Wenn diese FF Pixel Remaster nicht so ewig dauern würden und die Anforderungen von Spiel zu Spiel dümmlicher und zeitintensiver würden😡 (Blue Magic)
Ich bin auch meist ein Freund der seichten Unterhaltung 😅
Zu DD kann ich dir aber nur das sagen, was ich hier gelesen habe, da ich grundsätzlich am Spiel interessiert bin.
Mein Tipp für dich: mehrere Spiele gleichzeitig.
Großer Nachteil: es dauert bis man überhaupt mal eins davon durchgespielt hat.
Also eigentlich nicht zu empfehlen 😅
Werde mir irgendwann im nächsten Jahr das Gesamtpaket kaufen.
Freu mich einfach das Dark Arisen 2 kommt. Beide Teile sind einfach meine Feel Good Games die ich immer wieder spielen kann.
Ich versuche immer, mich auf eines als Hauptspiel zu konzentrieren und das abzuschließen, bevor ich ein anderes beginne. Nebenbei spiele ich meist immer entweder eine Runde Halo Infinite MP um den Hero Rank zu grinden oder jetzt gerade Momentan immer eine Stunde Forza Horizon 6 Horizon online play um das dümmliche „Maxed out“ achievement zu bekommen indem man Lv 100 im online modus erreicht. Da sind sie leider weit übers Ziel hinausgeschossen bei Playground. Da würde ich ja den Eliminator vorziehen😅
Es war echt ein geiles Spiel aber ich finde es schade das so Spät nun neuer content kommt. Hab das Spiel 2 mal komplett durchgespielt und mir fehlt die motivation es nun wirklich noch mal anzufangen
Bin mal auf den Preis der Erweiterung gespannt habe ja Teil 2 schon und Teil 1 habe ich mir mal für 3,50€ geholt 😅