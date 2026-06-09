Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen erweitert das RPG um neue Region und Inhalte

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Image: ©CAPCOM CO.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen erscheint am 9. Oktober 2026 mit neuer Expansion und Update-Plan.

Capcom erweitert das Fantasy-RPG: Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen erscheint am 9. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2.

Die neue Version baut das Hauptspiel um eine umfangreiche Erweiterung aus. Im Mittelpunkt steht die neue, schneebedeckte Region Norgan, die als lange verlassenes Gebiet zusätzliche Story-Inhalte und Herausforderungen bietet. Insgesamt warten außerdem 12 neue Dungeon-Abschnitte in der gesamten Spielwelt.

Auch die Charakteranpassung wird erweitert: Neue Frisuren und Tattoo-Optionen sollen Arisen und Pawns mehr Individualität verleihen.

Neben dem erweiterten Inhalt sind auch kostenlose Titel-Updates geplant. Das erste Update erscheint bereits am 9. Juni und bringt Quality-of-Life-Verbesserungen, darunter die Einführung eines Eternal Ferrystones sowie zusätzliche Portcrystals. Ein weiteres Update folgt im August und fokussiert sich auf Performance-Optimierungen, zusätzliche Speicherstände und weitere Anpassungen.

Die Expansion Dark Arisen erscheint auf Nintendo Switch 2 direkt als Teil eines Gesamtpakets mit dem Hauptspiel. Auf PS5, Xbox Series X|S und PC wird die Erweiterung separat als DLC angeboten.

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17 Kommentare Added

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  1. danbu 72070 XP Tastenakrobat Level 1 | 10.06.2026 - 09:17 Uhr

    Haben sie die große Erweiterung für Teil 2 wirklich genau so genannt wie die für Teil 1?
    Vielleicht bin das nur ich, aber das hat irgendwie ein bisschen Wii U-Vibes für mich, wo damals viele nicht mitbekommen, dass das eine neue Konsole ist und kein Add-On für die Alte.

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  2. nexus258 63950 XP Romper Stomper | 10.06.2026 - 13:28 Uhr

    Nach so langer Zeit kommt leider erst so nen Riesen update, aber freu mich auch wenn ich nicht noch einen Anlauf starten werde

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