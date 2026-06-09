Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen erweitert das RPG um neue Region und Inhalte

Capcom erweitert das Fantasy-RPG: Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen erscheint am 9. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2.

Die neue Version baut das Hauptspiel um eine umfangreiche Erweiterung aus. Im Mittelpunkt steht die neue, schneebedeckte Region Norgan, die als lange verlassenes Gebiet zusätzliche Story-Inhalte und Herausforderungen bietet. Insgesamt warten außerdem 12 neue Dungeon-Abschnitte in der gesamten Spielwelt.

Auch die Charakteranpassung wird erweitert: Neue Frisuren und Tattoo-Optionen sollen Arisen und Pawns mehr Individualität verleihen.

Neben dem erweiterten Inhalt sind auch kostenlose Titel-Updates geplant. Das erste Update erscheint bereits am 9. Juni und bringt Quality-of-Life-Verbesserungen, darunter die Einführung eines Eternal Ferrystones sowie zusätzliche Portcrystals. Ein weiteres Update folgt im August und fokussiert sich auf Performance-Optimierungen, zusätzliche Speicherstände und weitere Anpassungen.

Die Expansion Dark Arisen erscheint auf Nintendo Switch 2 direkt als Teil eines Gesamtpakets mit dem Hauptspiel. Auf PS5, Xbox Series X|S und PC wird die Erweiterung separat als DLC angeboten.