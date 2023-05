Dragon’s Dogma 2: Erste Eindrücke zum Action-RPG für Einzelspieler

Macht euch auf zu eurem großen Abenteuer, Arisen! Dragon’s Dogma 2 ist ein erzählerisches Einzelspieler-Action-RPG, das die Spieler herausfordert, ihre eigene Erfahrung zu wählen. Vom Aussehen ihres Arisen, ihrer Berufung, ihrer Gruppe, wie sie verschiedene Situationen angehen und vieles mehr.

Auf eurer Reise werdet ihr von Spielfiguren, mysteriösen Wesen aus der Anderswelt, begleitet, und zwar in einem Abenteuer, das so einzigartig werden soll, dass ihr das Gefühl haben werdet, von anderen Spielern begleitet zu werden, während ihr euer eigenes Abenteuer erlebt. All diese Elemente werden durch die neuesten Technologien in den Bereichen Grafik, künstliche Intelligenz (KI) und Physik noch verstärkt, um in Dragon’s Dogma 2 eine wahrhaft fesselnde Fantasiewelt zu schaffen.

Einen ersten Eindruck gibt es hier im Trailer:

Dragon’s Dogma 2 erscheint für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.