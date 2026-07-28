Dragon’s Dogma 2: Hard Mode könnte kommen und Transmog ist endlich bestätigt

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen erhält ein Transmog-System, verzichtet auf Level Scaling und könnte zusätzlich einen Hard Mode bekommen.

Mit Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen reagiert Capcom auf mehrere Wünsche der Spieler. Director Kento Kinoshita bestätigte im Gespräch mit Famitsu unter anderem ein Transmog-System, während ein zusätzlicher Hard Mode derzeit noch vom Entwicklerteam geprüft wird.

Fest steht bereits, dass die Gegner in Dark Arisen nicht mit dem Level des Spielers skalieren werden. Laut Kinoshita gibt es Spieler, denen ein solches System gefällt, während andere es ablehnen. Deshalb habe sich das Team gegen Level Scaling entschieden.

Hard Mode noch nicht bestätigt

Für erfahrene Abenteurer könnte stattdessen ein eigener Hard Mode hinzukommen. Dieser befindet sich allerdings lediglich in der Planungsphase und ist ausdrücklich noch nicht bestätigt.

Producer Naoto Oyama erklärte, dass Capcom die zahlreichen Wünsche nach einem höheren Schwierigkeitsgrad seit der Veröffentlichung von Dragon’s Dogma 2 kenne. Aktuell werde untersucht, wie ein Hard Mode in Dark Arisen umgesetzt werden könnte.

Nach derzeitigen Überlegungen soll dieser sowohl in der Hauptgeschichte als auch in den neuen Gebieten funktionieren.

Definitiv enthalten ist hingegen Transmog. Spieler können dadurch das Aussehen ihres Charakters verändern, ohne ihre eigentliche Ausrüstung wechseln und dadurch wichtige Werte verlieren zu müssen. Das Feature wird über das Gameplay freigeschaltet, während Norgan erkundet wird.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen bietet außerdem eine neue Geschichte, Reliktjagden in Norgan und zwölf neue Challenge Dungeons. Capcom rechnet mit mehr als 25 Stunden neuen Inhalten.

Die Erweiterung erscheint am 9. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2. Bereits Ende August soll außerdem ein großes Update für Dragon’s Dogma 2 erscheinen, das die Performance weiter verbessert.