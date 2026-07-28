Dragon’s Dogma 2: Hard Mode könnte kommen und Transmog ist endlich bestätigt

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Image: ©CAPCOM CO.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen erhält ein Transmog-System, verzichtet auf Level Scaling und könnte zusätzlich einen Hard Mode bekommen.

Mit Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen reagiert Capcom auf mehrere Wünsche der Spieler. Director Kento Kinoshita bestätigte im Gespräch mit Famitsu unter anderem ein Transmog-System, während ein zusätzlicher Hard Mode derzeit noch vom Entwicklerteam geprüft wird.

Fest steht bereits, dass die Gegner in Dark Arisen nicht mit dem Level des Spielers skalieren werden. Laut Kinoshita gibt es Spieler, denen ein solches System gefällt, während andere es ablehnen. Deshalb habe sich das Team gegen Level Scaling entschieden.

Hard Mode noch nicht bestätigt

Für erfahrene Abenteurer könnte stattdessen ein eigener Hard Mode hinzukommen. Dieser befindet sich allerdings lediglich in der Planungsphase und ist ausdrücklich noch nicht bestätigt.

Producer Naoto Oyama erklärte, dass Capcom die zahlreichen Wünsche nach einem höheren Schwierigkeitsgrad seit der Veröffentlichung von Dragon’s Dogma 2 kenne. Aktuell werde untersucht, wie ein Hard Mode in Dark Arisen umgesetzt werden könnte.

Nach derzeitigen Überlegungen soll dieser sowohl in der Hauptgeschichte als auch in den neuen Gebieten funktionieren.

Definitiv enthalten ist hingegen Transmog. Spieler können dadurch das Aussehen ihres Charakters verändern, ohne ihre eigentliche Ausrüstung wechseln und dadurch wichtige Werte verlieren zu müssen. Das Feature wird über das Gameplay freigeschaltet, während Norgan erkundet wird.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen bietet außerdem eine neue Geschichte, Reliktjagden in Norgan und zwölf neue Challenge Dungeons. Capcom rechnet mit mehr als 25 Stunden neuen Inhalten.

Die Erweiterung erscheint am 9. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2. Bereits Ende August soll außerdem ein großes Update für Dragon’s Dogma 2 erscheinen, das die Performance weiter verbessert.

Quelle
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5 Kommentare Added

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  1. Vayne1986
    Posting Machine Level 1
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    Fortschritt zum nächsten Rang 1.395 XP bis Posting Machine Level 2
    28.07.2026 - 09:33 Uhr

    „Fest steht bereits, dass die Gegner in Dark Arisen nicht mit dem Level des Spielers skalieren werden“

    Sehr gut. 👍🏻 Ein Hard Mode brauche ich nicht unbedingt. ✌🏻

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  2. ZombieGott79
    Scorpio King Rang 2
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    114600 XP
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    Fortschritt zum nächsten Rang 400 XP bis Scorpio King Rang 3
    28.07.2026 - 10:29 Uhr

    Ja super Hard Mode wie im beim Vorgänger bin ich definitiv dabei. die Transmog Funktion klingt auch Klasse.

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  3. Katanameister
    XboxDynasty MVP Smaragd
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    28.07.2026 - 10:52 Uhr

    Liest sich auf jeden Fall gut, auch hier bin ich froh mit dem Spiel gewartet zu haben.

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  4. Apokh
    Neuling
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    Fortschritt zum nächsten Rang 880 XP bis Rookie Level 1
    28.07.2026 - 13:44 Uhr

    Freu mich drauf „wie Bolle“. Das erste Singleplayer Spiel bei dem ich mir vorstellen kann es nochmal durchzuspielen.

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  5. Ralle89
    XboxDynasty Veteran Silber
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    279780 XP
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    Fortschritt zum nächsten Rang 20.220 XP bis XboxDynasty Veteran Gold
    28.07.2026 - 18:21 Uhr

    finde ich super freu mich schon auf das Dlc 👍🏻

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