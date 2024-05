Dragon’s Dogma 2: Nachfolger verkauft sich besser als Vorgänger mit DLC

Image: ©CAPCOM CO.

Das Action-Rollenspiel Dragon’s Dogma 2 begeisterte zum Release vor einigen Wochen Spieler sowie Fachpresse gleichermaßen.

Nachdem Entwickler Capcom zuvor bereits bekannt gab, dass man in den ersten 12 Tagen nach Veröffentlichung knapp 2,5 Millionen Spiele absetzen konnte, tauchten nun neue Informationen zu den Verkaufszahlen auf.

So erklärte der Analyst Matt Piscatella, dass Dragon’s Dogma 2 im März 2024 das meistverkaufte AAA-Spiel in den USA gewesen ist.

Im gesamten Betrachtungszeitraum 2024 sichert sich das Open-World-Abenteuer den dritten Platz der Verkaufscharts. Insgesamt soll sich das Rollenspiel sogar öfter verkauft haben als sein Vorgänger und die Erweiterung Dark Arisen zusammen.

Weiter führt Piscatella aus, dass das Sequel im vergangenen Monat der 6. meistgespielte Titel auf Steam gewesen ist. Auf den Xbox-Konsolen wurde Dragon’s Dogma 2 innerhalb der USA sogar das meistverkaufte Spiel, während Call of Duty: Modern Warfare 3 den zweiten Platz belegte. Auf Sonys Konkurrenzplattform landete der Capcom-Titel auf dem dritten Platz, dicht gefolgt von Rise of the Ronin.

Dragon’s Dogma 2 erschien am 22. März 2024 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S.