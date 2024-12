Dragon’s Dogma 2: PS5 Pro-Analyse enthüllt PSSR-Probleme

Die Experten von Digital Foundry haben die Anpassungen von Dragon’s Dogma 2 für die PS5 Pro unter die Lupe genommen und teilen auf YouTube gute und schlechte Neuigkeiten.

Getestet wurden die drei verschiedenen Modi, die die PS5 Pro bietet. Zu den mittlerweile häufig vertretenen Performance- und Qualitätsmodi gesellt sich die Option „Balanced“.

So soll dieser Modus die Brücke schlagen zwischen den beiden Extremen. Das macht sich gar nicht so sehr in den Grafikeinstellungen bemerkbar, dafür umso mehr in der Auflösung, mit der das Spiel gerendert wird.

Die Spanne reicht hier von 720p beim Performance-Modus über 1080p mit der Balanced-Option bis hin zu 1440p, wenn ihr euch für maximale Bildqualität entscheidet. In allen drei Fällen wird dann die neue PSSR-Technologie genutzt, um das Bild auf 4K hochzuskalieren.

Einige Schwächen der neuen Technologie, zumindest im Falle des RPGs aus dem Hause Capcom, entpuppen sich dann vor allen Dingen im Performance-Modus, in dem das PSSR die meiste „Nacharbeit“ leisten muss.

Feine Details wie Blattwerk, Kacheln oder die Maserung von Holz zeigen sich deutlich verpixelter, als dies bei den anderen beiden Modi oder auf dem Basismodell der PS5 der Fall ist. Geht ihr über einen Waldweg, bemerkt ihr außerdem ein leichtes Schimmern unter der Grasschicht.

Ebenso gibt es in Innenräumen oft mehr Bildrauschen. Das sieht man dann besonders gut, wenn man in einem dunklen Raum steht und durch eine offene Tür nach draußen blickt. So bleibt in vielen Fällen ein unschönes Flickern stehen.

Nichtsdestotrotz profitiert die Framerate ordentlich von der höheren Leistung der PS5 Pro und kommt im Schnitt auf einen Zuwachs von 40 Prozent. Das kann mal mehr sein, zum Beispiel in den Zwischensequenzen, oder mal weniger, wenn ihr durch eine mit Menschen gefüllte Stadt wandert.

Es bleibt abzuwarten, ob die PSSR-Performance mit zukünftigen Updates noch weiter optimiert wird.

In dem knapp 15-minütigen Video könnt ihr euch die Untersuchungen im Detail ansehen: