Dragon’s Dogma 2: Rollenspiel erreicht vier Millionen Verkäufe

Einen neuen Meilenstein verzeichnet Capcom mit dem aktuellen Teil der Reihe Dragon’s Dogma. Über den offiziellen X-Kanal ließ man verlauten, dass über vier Millionen Erweckte per 5. November in Vermund Monster gekämpft haben.
Zuletzt hatte Konami im Mai 2024 Zahlen genannt. Damals erreichte das Rollenspiel rund zwei Monate nach seiner Veröffentlichung die Marke von drei Millionen verkauften Einheiten.
Glückwunsch muss ich auch noch beenden
Glückwunsch
Das muss ich unbedingt mal wieder reinwerfen, mich haben anfangs die 30fps maximal gestört.
Hat mich leider nicht so abgeholt, das als Fantasy Fan 🤷🏻♂️.
Teil 1 hat mir viel besser gefallen.
Krass ist das schon wieder anderthalb Jahre her😵 Das muss ich auch noch nachholen.