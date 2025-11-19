Dragon’s Dogma 2: Rollenspiel erreicht vier Millionen Verkäufe

Vier Millionen Erweckte verzeichnet Dragon’s Dogma 2 anderthalb Jahre nach seinem Release.

Einen neuen Meilenstein verzeichnet Capcom mit dem aktuellen Teil der Reihe Dragon’s Dogma. Über den offiziellen X-Kanal ließ man verlauten, dass über vier Millionen Erweckte per 5. November in Vermund Monster gekämpft haben.

Zuletzt hatte Konami im Mai 2024 Zahlen genannt. Damals erreichte das Rollenspiel rund zwei Monate nach seiner Veröffentlichung die Marke von drei Millionen verkauften Einheiten.

