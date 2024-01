Dragon’s Dogma 2: Rollenspiel setzt auf 30fps laut Gerücht

Image: ©CAPCOM CO.

Immer mehr Details zu Dragon’s Dogma 2 werden bekannt. So berichteten wir bereits, dass das Rollenspiel zum Launch womöglich nur einen einzigen Speicherslot zur Verfügung stellt, was die Reise besonders bedrohlich macht und jeder Speichervorgang gut überlegt sein will.

Hinzu kommt, dass IGN Japan darüber berichtet hat, dass Dragon’s Dogma 2 auf den Konsolen wohl auf 30fps abzielen und es keinen Leistungsmodus oder Ähnliches geben wird. Offiziell bestätigt wurde dies aber noch nicht.