Dragon’s Dogma 2: Schnellreise nur eingeschränkt verfügbar

In Videospielen mit einer großen und offenen Welt ist die Schnellreise eine bequeme und vor allem zeitsparende Methode, um von A nach B zu gelangen.

Auch in Dragon’s Dogma 2 wird es Schnellreisemethoden geben. Doch das Spiel ist darauf ausgelegt, dass ihr die Welt erkundet, weshalb es wenige Formen der Schnellreise geben wird.

Game Director Hideaki Itsuno sprach über das Thema mit IGN und sagte, dass ein Spiel langweilig sein muss, wenn es eine Schnellreise gebe. In Dragon’s Dogma 2 soll das durch Begegnungen in der Welt vermieden werden.

Itsuno erzählt dazu: „Versucht es einfach mal. Reisen ist langweilig? Das ist nicht wahr. Das ist nur ein Problem, weil euer Spiel langweilig ist. Man muss nur dafür sorgen, dass Reisen Spaß macht. Deshalb platziert man Dinge am richtigen Ort, die die Spieler entdecken können, oder man denkt sich Methoden aus, mit denen die Gegner jedes Mal anders aussehen, oder man zwingt die Spieler in blinde Situationen, in denen sie nicht wissen, ob es zehn Meter vor ihnen sicher ist oder nicht.“

„Wir haben viel Arbeit in die Entwicklung eines Spiels gesteckt, in dem man über jemanden stolpern kann und etwas passiert, also ist es zwar in Ordnung, wenn es schnelles Reisen gibt, aber wir haben uns entschieden, die Art von Karte zu entwerfen, bei der die Spieler selbst die Entscheidung treffen, ob sie mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind, um die Reise zu genießen.“