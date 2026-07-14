Dragon’s Dogma II: Dark Arisen: Capcom nennt neue Details zur Erweiterung

Zu Dragon’s Dogma II: Dark Arisen haben Director Kento Kinoshita und Producer Naoto Oyama neue Details zur Erweiterung bekannt gegeben. Dabei sprachen die beiden unter anderem über den Entwicklungsprozess, den Umfang und die Umsetzung für Nintendo Switch 2.

Nach Angaben der Entwickler befand sich Dragon’s Dogma II: Dark Arisen knapp zwei Jahre in Entwicklung. Die neue Handlung soll eine Spielzeit von 15 bis 20 Stunden bieten und wird durch zwölf zusätzliche Dungeons ergänzt.

Auch zur Nintendo Switch 2 äußerte sich das Entwicklerteam. Demnach fiel die Entscheidung für eine Umsetzung erst zu einem späteren Zeitpunkt der Entwicklung. Ausschlaggebend seien die positiven Erfahrungen anderer Capcom-Teams gewesen, die bereits Resident Evil Requiem und Pragmata erfolgreich auf die neue Konsole gebracht hätten.

Die Portierung selbst verlief laut Capcom reibungsloser als erwartet. Eine Unterstützung des Mausmodus der Nintendo Switch 2 wird Dragon’s Dogma II: Dark Arisen allerdings nicht bieten.