Dragon’s Dogma II: Dark Arisen: Erweitert das RPG um neue Region und 12 Dungeons

Für Dragon’s Dogma 2 wurde mit Dark Arisen eine umfangreiche Erweiterung angekündigt, die eine neue Region, zusätzliche Herausforderungen und zahlreiche Gameplay-Verbesserungen ins Spiel bringt.

Während des Capcom Spotlight präsentierte Director Kento Kinoshita neue Details zur Erweiterung und erläuterte, wie Dark Arisen das Abenteuer für Erweckte deutlich ausbauen soll. Im Mittelpunkt steht eine komplett neue Geschichte, die in der lange verlassenen Nordregion Norgan angesiedelt ist.

Dort treffen Spieler auf neue Geheimnisse rund um den herzlosen Fallen Dragon und dessen Verfolgerin Eir. Gleichzeitig führt die Erweiterung den sogenannten Relic Expedition Cycle ein. Während der Erkundung von Norgan sammeln Abenteurer Relikte, analysieren diese und schalten dadurch neue Waffen, Fähigkeiten und weitere Belohnungen frei, die den Zugang zu tieferen Bereichen der Region ermöglichen.

Neben der neuen Story erwarten Spieler insgesamt zwölf Herausforderungs-Dungeons, die speziell darauf ausgelegt sind, Kampffertigkeiten und Charakteraufbau auf die Probe zu stellen. Zusätzlich erweitert Capcom die Charakteranpassung um neue Frisuren- und Tattoo-Optionen für den Erweckten sowie den Haupt-Pawn.

Bereits vor dem Start von Dark Arisen erhält Dragon’s Dogma 2 weitere Verbesserungen. Nach dem Titel-Update im Juni soll Ende August ein weiteres Update erscheinen. Dieses optimiert die Performance auf allen Plattformen, fügt zusätzliche Speicherplätze hinzu, überarbeitet die Dragonsplague-Mechanik und erhöht die Anzahl verfügbarer Waffenfertigkeiten von vier auf sechs Slots.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen erscheint am 9. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Die Erweiterung wird als eigenständige Version für 49,99 US-Dollar angeboten. Besitzer des Hauptspiels können Dark Arisen alternativ als DLC für 29,99 US-Dollar erwerben. Vorbesteller erhalten das Norgan Fashion Set – Northern Attire als Bonus. Zudem erhalten Vorbesteller auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC sofortigen Zugriff auf Dragon’s Dogma 2 vor der Veröffentlichung der Erweiterung.

Capcom kündigte außerdem an, dass Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen auf der Gamescom 2026 erstmals öffentlich spielbar sein wird.