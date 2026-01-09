Dragontwin: Offenes RPG‑Strategiespiel mit Drachen-Editor

Dragontwin präsentiert sich als aufstrebendes Open‑World‑RPG mit deutlichen Strategie‑Elementen und rückt die Verbindung zwischen Mensch und Drache ins Zentrum seines Konzepts.

Ihr übernehmt die Rolle eines Dragontwin, einer legendären sterblichen Figur, die untrennbar mit einem mächtigen Drachen verbunden ist. Diese Bindung bildet die Grundlage für ein Spiel, das kreative Freiheit, Erkundung und den Aufbau eines eigenen Reiches miteinander verknüpft.

Der Titel setzt auf eine weitläufige Fantasy‑Welt, die ihr sowohl zu Fuß als auch hoch über den Wolken erkundet. Die Entwickler betonen die Möglichkeit, euren eigenen Charakter und euren Drachen individuell zu gestalten, bevor ihr euch in die Lüfte erhebt und die offene Welt aus einer völlig neuen Perspektive erlebt. Die Mischung aus RPG‑Mechaniken und strategischen Entscheidungen soll dafür sorgen, dass jede Reise anders verläuft und jede Entscheidung langfristige Auswirkungen hat.

Im Mittelpunkt steht der Aufbau eurer Machtbasis. Ihr sammelt Unterstützer, führt euren Drachen in den Kampf, legt feindliche Armeen in Schutt und Asche oder befreit neue Regionen, um euer Einflussgebiet zu erweitern. Gleichzeitig wächst euer Drache mit jeder Herausforderung, erhält Upgrades und wird zu einem zentralen Werkzeug im Kampf um die Vorherrschaft. Die Errichtung eines eigenen Unterschlupfs und der Ausbau eures Königreichs runden das Sandbox‑Erlebnis ab und geben dem Spiel eine strategische Tiefe, die über klassische Open‑World‑RPGs hinausgeht.