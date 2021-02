Drake Hollow: Update 1.2 Bramble Beatdown im Xbox Insider Programm

Xbox Insider sind eingeladen, sich die kommenden Änderungen an Drake Hollow im Combat Update Preview anzusehen, die am Freitag, 26. Februar gestartet ist und am Montag, 1. März endet.

Es wurden einige Änderungen an Drake Hollow vorgenommen, darunter neue Gegner und neue Angriffe. Zusätzlich sind eine Menge Verbesserungen am Kampf, am Matchmaking und an der Stabilität durchgeführt worden.

So nehmt ihr teil:

Meldet euch auf eurer Xbox-Konsole oder dem Windows 10-PC an und startet die Xbox Insider Hub-App (oder installiert den Xbox Insider Hub zunächst aus dem Store, falls erforderlich).

Navigiert zu Previews/Insider-Inhalte > Drake Hollow – Combat Preview.

Wählt > Beitreten oder > Im Store anzeigen, wenn ihr der letzten Drake Hollow-Beta im Juni 2020 beigetreten seid.

Wartet, bis ihr zum Store weitergeleitet werdet und installiert sie.

Wenn ihr auf Probleme stoßt, sendet euer Feedback über Problem melden (gedrückt halten der Xbox-Taste auf dem Controller und wählt > Problem melden aus dem Menü).

Reicht euer Feedback unter Kategorie > Spiele und Unterkategorie > Drake Hollow Beta ein.