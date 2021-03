Drawful 2: Jackbox-Titel bald auf Deutsch erhältlich

Jackbox Games gibt bekannt, dass das Drawful 2 International-Update am 6. Mai 2021 auf Steam, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch erscheinen wird. Es ist der zweite Jackbox-Titel, der lokalisierte Inhalte in zusätzlichen Sprachen (Französisch, Italienisch, Deutsch und kastilisches Spanisch) enthält. Im letzten Jahr veröffentlichten Jackbox Games mit Quiplash 2 InterLASHional ihren ersten für diese Regionen lokalisierten Titel.

„Als die Lockdowns und Quarantäne-Maßnahmen zu Beginn der COVID-19-Pandemie in Kraft traten, entschieden wir uns, Drawful 2 auf vielen großen digitalen Plattformen zu verschenken. Bis heute wurden über 10 Millionen Exemplare heruntergeladen“, so Mike Bilder, CEO von Jackbox Games. „Durch die Lokalisierung erhoffen sich Jackbox Games, dass noch mehr Menschen auf der ganzen Welt in den Genuss von Drawful 2 kommen werden.“