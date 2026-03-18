Dread Delusion: Jetzt auf Konsolen – surreales Open-World-RPG

Das Indie-Studio Lovely Hellplace und der Horror-Publisher DreadXP haben bekannt gegeben, dass Dread Delusion ab sofort auf Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich ist.

Dread Delusion ist ein Open-World-RPG, das klassische Spiele wie King’s Field und The Elder Scrolls III: Morrowind als Inspiration nimmt. Spieler erkunden eine traumhafte Welt aus schwebenden Kontinenten, eigenartigen Zivilisationen und längst vergessenen Geheimnissen.

Das Spiel bietet eine tiefgründige RPG-Erfahrung: Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte, und sowohl Verstand als auch Charme können genauso nützlich sein wie Schwert und Magie. Neben klassischen Kämpfen gibt es alternative Wege wie das Überzeugen von NPCs, Knacken von Schlössern oder Nutzung verbotenen Wissens, wodurch jede Spielerfahrung individuell gestaltet wird.

Mit mehreren Enden, umfangreichen Questlinien und vielen Orten zum Entdecken lädt Dread Delusion Fans klassischer RPGs zu einer Mischung aus Nostalgie, Erkundung und modernen Rollenspiel-Mechaniken ein. Die Retro-3D-Ästhetik und das offene Gameplay sorgen für ein unverwechselbares Spielerlebnis auf Konsolen.