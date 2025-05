DreadOut 3: Linda Meillinda stellt sich erneut den Geistern

Die düstere Horrorreise geht weiter: DreadOut 3 wurde offiziell angekündigt und verspricht, die Spieler erneut in die unheimliche Welt von Linda Meillinda zu entführen.

Nachdem die ersten beiden Teile die Fans in Angst und Schrecken versetzten, steht nun der nächste Albtraum bevor. Die Entwickler von Digital Happiness setzen die Geschichte fort, in der Linda als „Keeper of the Dark“ in eine interdimensionale Welt eintaucht, um die Quelle einer dunklen, unsichtbaren Macht zu finden, die das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit bedroht.

In DreadOut 3 wird die Serie weiter vertieft und erweitert, wobei der Fokus auf einer noch gruseligeren Atmosphäre liegt. Das Spiel führt die Spieler durch eine südostasiatisch inspirierte Umgebung, die gespickt ist mit übernatürlichen Wesen, Dämonen und grausigen Schrecken. Linda muss die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten überschreiten, während sie mit ihrem treuen Iris Phone Geister und dunkle Kreaturen aufspürt.

Wie in den Vorgängern wird das Spiel mit einer Mischung aus Überlebenshorror und Foto-Mechaniken aufwarten, die es den Spielern ermöglichen, die erschreckenden Wesen durch ihre Kamera zu enthüllen. Die Entwickler versprechen, auch in DreadOut 3 weiterhin ritualistische Kreise zu ziehen und Geister in den Schatten zu verstecken, um die Atmosphäre der Serie perfekt zur Geltung zu bringen.

DreadOut 3 wird voraussichtlich 2026 erscheinen und sowohl für PC als auch für Konsolen verfügbar sein. Soft Source wird als Co-Publisher das Spiel begleiten.