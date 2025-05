DreadOut Remastered Collection: Kult-Horror bald auch für Xbox-Konsolen

Nach dem erfolgreichen Release der DreadOut Remastered Collection auf Nintendo Switch und PlayStation in digitalen sowie physischen Formaten, freuen sich Digital Happiness und Soft Source, die Sammlung nun auch für PC-Spieler auf Steam verfügbar zu machen.

Ab sofort können Fans der Horror-Reihe endlich auch auf dem PC in die düstere Welt von DreadOut und DreadOut: Keepers of the Dark eintauchen.

Die DreadOut Remastered Collection umfasst das ursprüngliche, in der Kultszene gefeierte DreadOut, sowie die Erweiterung DreadOut: Keepers of the Dark. In DreadOut folgen die Spieler einer Gruppe von Schülern, die auf einem Ausflug in einer verlassenen Stadt landen, die von dunklen Geheimnissen umhüllt ist. Die Begegnung mit übernatürlichen Mächten verwandelt den harmlosen Ausflug in einen Albtraum.

DreadOut: Keepers of the Dark führt die Geschichte von Linda fort, die in das „Mirror Realm“ eintaucht – eine mystische Dimension, die sie zu acht verschiedenen, von Geistern heimgesuchten Welten führt. In beiden Spielen erwartet die Spieler eine fesselnde Mischung aus Survival-Horror und Rätsellösungen, gepaart mit einer einzigartigen, atmosphärischen Präsentation.

Neben der Steam-Veröffentlichung wurde auch eine Version für Xbox angekündigt, die in Zukunft folgen soll. Spieler, die die Sammlung auf Steam erwerben, können sich auf eine überarbeitete, verbesserte Version freuen, die die Atmosphäre und den Horror noch intensiver zur Geltung bringt.