Dreamcore: Bodycam-Psycho-Horrorspiel erhält DLC

Der Indie-Entwickler Montraluz hat in Zusammenarbeit mit dem Publisher Tlön Industries bekannt gegeben, dass das kultige, surreale Ego-Shooter-Horrorspiel Dreamcore am 17. Juni für alle Plattformen ein neues Kapitel – Playrooms – erhalten wird.

Da Playrooms dem Spiel etwa 50 % mehr Inhalt hinzufügt, wird der Preis von Dreamcore auf 11,99 Euro steigen. Wer Dreamcore jedoch vor dem 17. Juni kauft, erhält The Playrooms und alle folgenden Kapitel ohne zusätzliche Kosten.

Derzeit kostet Dreamcore 8,99 Euro auf allen Plattformen. Der Preis wird zwar steigen, wenn weitere Episoden hinzugefügt werden, aber für alle, die das Spiel bereits gekauft haben, bleiben sie als kostenlose Updates erhalten.

Neben den Playrooms sind für das nächste Jahr zwei weitere Dreamcore-Kapitel geplant.

Playrooms ist eine umfangreiche neue Erweiterung, die die Spieler in einen unheimlichen Freizeitraum versetzt, der wolkige Erinnerungen an Kinderzimmer, Laufställe, Turnhallen und Vorschulen vereint.

Es ist eine Kombination aus Klettergerüsten, Gemälden und Spielstrukturen aus den frühesten Jahren, die zu etwas Unheimlichem und absolut Beunruhigendem umgestaltet wurden

„Unser langfristiger Plan für Dreamcore war es, die beunruhigenden, halluzinatorischen Räume zu einer ganz anderen Art von Horror zu erweitern, und mit Playrooms erforschen wir den unendlich fantasievollen Geist eines Kindes“, sagt Valentín Iribarren, Game Creator bei Montraluz. „Wir fanden es wirklich aufregend, halb vergessene, gemeinsame Kindheitserinnerungen zu mischen und zu etwas Beunruhigendem zusammenzufügen.“

„Playrooms ist ein riesiger Raum, der den Umfang von Dreamcore enorm erweitert – und es kommen im nächsten Jahr noch zwei weitere Episoden hinzu! Wir wollten unsere Early Adopters belohnen, indem wir ihnen jede Erweiterung als kostenloses Update zur Verfügung stellen, so dass aktuelle und neue Spieler noch vor dem Start von Playrooms am 17. Juni in den Genuss des Einstiegspreises kommen können.“