Dreamcore: Neues DLC-Kapitel erscheint im November

Das surreale Bodycam-Psycho-Horrorspiel Dreamcore bekommt im November mit „Liminal Hotel“ eine neue Erweiterung.

Der Indie-Entwickler Montraluz hat zusammen mit dem Publisher Tlön Industries ein besonderes Halloween-Highlight auf Lager: die nächste Erweiterung des surrealen Bodycam-Psycho-Horrorspiels Dreamcore.

Am 14. November kommt das DLC-Kapitel „Liminal Hotel“ auf alle Plattformen und verspricht einen Aufenthalt, den ihr nie vergessen werdet.

„Liminal Hotel“ präsentiert die definitive Version des berühmten „Level 188“-Backrooms-Memes und bietet eine große Vielfalt an Stilen innerhalb der Räume. Mit Aufzügen durchquert ihr das Hotel von Etage zu Etage und während ihr nach unten fahrt, werdet ihr sehen, wie die Atmosphäre des Hotels aus der Zeit fällt und voller Seltsamkeiten und Antiquitäten ist.

„Liminal Hotel“ markiert einen Wendepunkt in der Art und Weise, wie Karten in Dreamcore erstellt werden, und führt tiefgreifende Veränderungen und neue Richtungen ein, die sich die Community schon lange gewünscht hat.

Dieses neueste Kapitel wird die Rätsel abschwächen, die für einen Großteil der Fangemeinde den Spielfortschritt behindert haben.

Da Liminal Hotel das Spiel um deutlich mehr Inhalte erweitert, wird der Preis für Dreamcore von 11,99 $ auf 14,99 $ steigen.

Wer Dreamcore aber vor dem 14. November kauft, bekommt Liminal Hotel und das bald erscheinende fünfte und letzte Kapitel ohne zusätzliche Kosten.

„Hotels sind von Natur aus beunruhigende Orte, da sie fremde Unterkünfte sind, die unsere gewohnte häusliche Umgebung durchbrechen“, sagt Valentín Iribarren, Spieleentwickler bei Montraluz. „Wir wollten damit weiter spielen und die seltsame, unheimliche Atmosphäre eines Aufenthalts fernab von zu Hause in eine Art unvorhersehbaren, eindringlichen Albtraum verwandeln, der The Shining zu einer solchen kulturellen Ikone gemacht hat. Wir hoffen, dass es die Fantasie auf höchst beunruhigende Weise anregt!“