DreamHack: Messe in Hannover findet im Dezember statt

Freaks 4U Gaming, eine globale Full-Service-Agentur, die sich auf E-Sports und Gaming spezialisiert hat, bringt gemeinsam mit Deutsche Messe, einer der führenden Anbieter von Messe- und Eventlösungen in Deutschland, das Gaming-Lifestyle-Erlebnis DreamHack in einer mehrjährigen Partnerschaft nach Hannover.

Die erste DreamHack Hannover wird vom 15. bis 18. Dezember 2022 auf dem Messegelände stattfinden.

Als offizieller Lizenznehmer der DreamHack in Deutschland und Frankreich ab 2022 hat Freaks 4U Gaming ambitionierte Pläne für eines der traditionsreichsten Events der Gaming-Community.

Mit der Entscheidung, eine mehrjährige strategische Partnerschaft einzugehen, verfolgen Freaks 4U Gaming und der Veranstaltungspartner Deutsche Messe das gemeinsame Ziel, eines der bekanntesten Gaming- und E-Sports-Festivals nach Hannover zu holen und dieses langfristig zu einem der größten DreamHack-Festivals der Welt zu machen.

Die DreamHack Hannover im Dezember 2022 wird das erste DreamHack-Event in Deutschland seit fast drei Jahren sein, nachdem die letzte Ausgabe im Januar 2020 in Leipzig stattfand.

Die DreamHack Hannover wird alle Aktivitäten bieten, für die diese Veranstaltung bekannt ist, einschließlich einem LAN-Bereich, Cosplay-Wettbewerbe, Auftritte von Influencern sowie einen Ausstellungsbereich, während Musikdarbietungen und E-Sports-Turniere ein integraler Bestandteil des Programms vor Ort sein werden.

Darüber hinaus werden in naher Zukunft B2B-Möglichkeiten für Marken, Publisher und andere E-Sports-Akteure bekannt gegeben, um der Branche die Möglichkeit zu geben, sich vor Ort zu vernetzen. In der Stadt Hannover will die DreamHack „alles rund ums Gaming unter ein Dach“ bringen.

Michael Haenisch, CEO von Freaks 4U Gaming, sagt: „Die DreamHack ist unbestritten das symbolträchtigste Event für die Gaming-Community und es ist ein bedeutender Meilenstein für Freaks 4U Gaming, die DreamHack in den kommenden Jahren in Deutschland zu realisieren. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Deutsche Messe das bedeutendste Gaming- und E-Sports-Festival nach Hannover zu bringen und die DreamHack Hannover zu einem der Leuchtturm-Events der Marke DreamHack weltweit auszubauen.“

„Wir sind begeistert, dass wir mit der DreamHack eine zukunftsweisende Veranstaltungsreihe für die Deutsche Messe und die Landeshauptstadt Hannover gewinnen konnten. Wir haben als ‚Team Hannover‘ hervorragend zusammengearbeitet und dem Veranstalter unser Engagement für die DreamHack gezeigt. Unser Dank geht an die Landeshauptstadt Hannover mit dem Büro des Oberbürgermeisters, an die Hannover Marketing- und Tourismus GmbH (HMTG) und an die City-Gemeinschaft Hannover. Wir sind gespannt auf die DreamHack und ihre ganz besondere, digitale und emotionale Festivalatmosphäre auf dem Messegelände in Hannover und in der Stadt“, sagt Philipp Wilhelm, Senior Project Director New Events, Deutsche Messe AG. „Das enorme Potenzial an professionellen Sportlern und aktiven E-Sports-Fans macht die Veranstaltung unvergleichlich und richtungsweisend in der Branche. Gemeinsam mit Freaks 4U Gaming werden wir die Besucher mit einem neuen Bereich und Umfang von E-Sports-Festivals faszinieren und begeistern.“

Shahin Zarrabi, VP Strategy & Growth bei der DreamHack: „Die deutsche Gaming-Community hat die DreamHack seit ihrer ersten Auflage im Jahr 2016 voll und ganz angenommen und es ist aufregend, unsere geliebten Festivals zurück ins Land und in ihre neue Heimat Hannover zu bringen. Egal, ob die Festivalbesucher Cosplay-Kostüme bewundern, an Turnieren teilnehmen, Profis bei Wettkämpfen zuschauen, streamen lernen, Technik auf der Expo testen oder an einem Panel teilnehmen – die DreamHack heißt jeden willkommen und bietet ein unvergessliches Erlebnis, das seinesgleichen sucht.“