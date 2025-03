Dreamhaven: Showcase mit Geoff Keighley bekannt gegeben

Autor:, in / Dreamhaven

Dreamhaven & Geoff Keighley präsentieren Dreamhaven Showcase am 25. März.

Mike Morhaimes Dreamhaven hat in Zusammenarbeit mit Geoff Keighley einen speziellen Dreamhaven Showcase für Dienstag, den 25. März um 19:00 Uhr MEZ angekündigt.

Der Dreamhaven Showcase wird auf dem offiziellen Twitch-Kanal der The Game Awards ausgestrahlt und wird ein unangekündigtes Projekt enthüllen, das Veröffentlichungsdatum von Secret Doors Sunderfolk bekannt geben, das Veröffentlichungsdatum von FuzzyBots Lynked: Banner of the Spark Version 1.0 ankündigen und eine neue Publishing-Partnerschaft ankündigen.

Für den Dreamhaven Showcase hat Geoff Keighley zum ersten Mal mit einem Studio zusammengearbeitet, um gemeinsam ein digitales Event auszurichten. Erfahre am 25. März, was Dreamhaven in diesem Jahr vorhat!