DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party: Magisches Abenteuer angekündigt

Outright Games und Universal Products & Experiences laden Fans zu einer miautastischen Sause in DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party ein.

Outright Games, einer der führenden Publisher für familienfreundliche interaktive Unterhaltung, hat zusammen mit Universal Products & Experiences DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party angekündigt.

Das neueste Videospiel für Konsolen und PC, ist von der weltweiten Streaming-Erfolgsserie „Gabby’s Dollhouse“ und dem baldigen Kinostart von „Gabby’s Dollhouse: The Movie“ (weltweiter Kinostart: 26. September 2025) inspiriert.

Dieses 3D-Abenteuer mit einer spannenden Story wird voraussichtlich am 19. September 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC via Steam und Microsoft Store erscheinen.

In „DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party“ helfen die Spieler Gabby und ihrem Katzenfreund Pandy Paws bei den Vorbereitungen für die ultimative Party. Mit dem magischen Catavator können Fans die bunten und verrückten Zimmer des Puppenhauses erkunden, wobei jedes Zimmer ein neues Abenteuer voller lustiger Aktivitäten, Entdeckungen und einzigartiger Minispiele freischaltet.

Vom Basteln mit Mama und Baby Box im Bastelzimmer über das Tanzen mit DJ Catnip im Musikzimmer bis hin zum Backen süßer Leckereien mit Cakey in der Küche bietet jeder Winkel ein neues Abenteuer. Spieler können das Spiel alleine oder gemeinsam mit einem Freund im lokalen Koop-Modus genießen, Partyartikel sammeln und niedliche Outfits freischalten, um Gabbys Look anzupassen.