Dreamworks Spirit Luckys großes Abenteuer: Open-World-Adventure zum Kinofilm angekündigt

BANDAI NAMCO Entertainment Europe gibt bekannt, dass Dreamworks Spirit Luckys großes Abenteuer, ein neues Open-World-Adventure, am 11. Juni 2021 erscheint. Outright Games enthüllt den ersten Gameplay-Trailer, der die offene Welt von Miradero und die bunten Charaktere zeigt.

Das Spiel basiert auf dem kommenden DreamWorks Animation-Kinofilm Spirit Untamed, der am 3. Juni 2021 erscheint. Dreamworks Spirit Luckys großes Abenteuer kommt diesen Juni auf PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC digital auf den Markt und lässt Spieler „Miradero“ und dessen Umgebung erkunden. Die Spieler können Minispiele und Herausforderungen erleben, darunter die Rettung von Tieren in Gefahr, die Hilfe für die Stadtbewohner, die Teilnahme an freundschaftlichen Pferderennen, das Fotografieren der Tierwelt und vieles mehr.