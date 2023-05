Autor:, in / Dredge

Für das Anglerspiel Dredge sind in diesem Jahr mehrere Updates geplant, darunter ein Fotomodus und ein Premium-DLC.

Das Fischerei-Abenteuer Dredge ist erst vor wenigen Wochen aus dem Hafen gelaufen und hat seine Netze ausgeworfen. Jetzt zeigt Entwickler Black Salt Games auf einer Roadmap, was man für das Spiel geplant hat.

Im Laufe des Jahres werden drei kostenlose Updates für Dredge das Spielerlebnis verbessern.

Angler dürfen sich demnach im Mai auf farbige Kartenmarkierungen freuen, die ihnen die Navigation erleichtern und mit denen sich Gefahren, Schiffswracks und mehr eintragen lassen.

Das zweite Update wird dem Spiel einen Passiv-Modus und einen Fotomodus hinzufügen. Im Passiv-Modus sind Monster weniger angriffslustig und erlauben euch ein friedlicheres Fischen. Für den Fotomodus wird euch ein neuer Charakter in diese Funktion einführen und sogar Tipps geben, wo ihr bestimmte Meerestiere findet.

Mit dem dritten Update wird schließlich an der Optik geschraubt. Neue Möglichkeiten, euer Schiff durch Farbschemas und Flaggen zu gestalten, werden später in diesem Jahr eingeführt.

Neben den drei kostenlosen Updates ist für das vierte Quartal auch ein kostenpflichtiger DLC geplant. Der Entwickler verrät dazu bereits, dass es darin um die mysteriöse Ironhaven Corporation gehen wird, die in der Region ein neues Bohrverfahren etablieren will. Es bleibt abzuwarten, was das Unternehmen im Schilde führt.