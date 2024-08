Dredge: Neue Gefahren aus faszinierenden Tiefen

Autor:, in / Dredge

DREDGE: The Iron Rig ist jetzt erhältlich! Das beliebte Angel-Abenteuer von Black Salt Games ist ab heute für alle Plattformen erhältlich und bietet neue Inhalte und Gefahren in den Tiefen.

Black Salt Games und Team17 Digital haben heute mit The Iron Rig die mit Spannung erwartete zweite Erweiterung für das mehrfach preisgekrönte Indie-Angelabenteuer DREDGE veröffentlicht. Gleichzeitig ist die Complete Edition von DREDGE ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich. Sie enthält das Basisspiel sowie die Erweiterungen Blackstone Key, The Pale Reach und The Iron Rig.

Sowohl für neue Spieler als auch für erfahrene Angler verspricht The Iron Rig, die Reise in die unheimliche Welt von DREDGE zu vertiefen.

Spieler sehen sich mit der Ausbreitung einer mysteriösen dunklen Flüssigkeit konfrontiert, die die Region bedroht. Sie arbeiten mit der Ironhaven Corporation zusammen, um wichtige Ressourcen zu sammeln und The Iron Rig, die eiserne Bohrinsel, zu erweitern – eine weitläufige Struktur, die mit jeder Erweiterung neue Möglichkeiten und Belohnungen freischaltet. Der Fortschritt kann allerdings auch unbeabsichtigte und schädliche Konsequenzen mit sich bringen.

Die Erweiterung The Iron Rig kann jederzeit während des DREDGE-Abenteuers gestartet werden und enthält mehr als 50 neue Fischarten zum Fangen sowie neue Charaktere, mit denen Spieler interagieren und neue Gefahren überwinden können.

Für Spieler, die zum ersten Mal in die trüben und doch unerklärlich faszinierenden Tiefen von DREDGE eintauchen, ist die Complete Edition ein großartiger Anfang für ihre Erkundung.

The Iron Rig ist für 11,99€ erhältlich. Die DREDGE Complete Edition kostet 39,99€. Eine DREDGE Collector’s Edition erscheint später in diesem Jahr zum Preis von 99,99€.