DRIFTCE: Drift-Simulation lässt im Frühling Gummi auf Konsolen

In der Drift-Simulation DRIFTCE tunen und passen Spieler ihre Fahrzeuge an, bevor die Reifen quietschen.

505 Games kündigt für diesen Frühling DRIFTCE an, eine Drift-Simulation für die Konsolen Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5, in dem lizenzierte Autos und Strecken verwendet werden.

DRIFTCE kombiniert eine Drift-Simulation mit Gameplay-Elementen aus dem Car Mechanic Simulator, sodass Spieler ihr Fahrzeug tunen können, ehe sie auf den Drift-Strecken das Gummi in den Asphalt drücken.

Bevor es auf die Strecke geht, können Spieler umfangreiche Modifikationen vornehmen und Teile wie Motor, Aufhängung oder Auspuff austauschen, was sich auf Leistung und Verhalten auswirkt.

Weitere Anpassungen im Bereich Karosserie-Kits, Lackfarbe und Aufkleber sind ebenfalls möglich.

