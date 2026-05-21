Driftland: The Magic Revival: Release für Xbox am 22. Mai bestätigt

Driftland: The Magic Revival erweitert sein Fantasy-Strategie-Erlebnis mit dem bevorstehenden Konsolenstart auf Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Driftland: The Magic Revival erscheint am 22. Mai für Xbox Series X|S und bringt das Fantasy-Strategie-Erlebnis von Star Drifters erstmals auf Konsolen, bevor am 12. Juni die PlayStation 5-Version folgt. Damit erweitert der bereits auf PC verfügbare Titel sein Publikum deutlich und startet in eine neue Veröffentlichungsphase.

Das Strategiespiel kombiniert RTS-, 4X- und God-Game-Elemente in einer Fantasy-Welt, die durch einen magischen Krieg in schwebende Inseln zerschmettert wurde. Spieler übernehmen die Rolle eines mächtigen Magiers, der diese Inseln aktiv bewegen, verbinden und neu formen kann, um ein eigenes Reich aufzubauen.

Der Einstieg beginnt mit einem einzelnen Schloss und begrenztem Gebiet. Im Verlauf des Spiels wächst dieses Territorium durch Ressourcenmanagement, Expansion und strategische Entscheidungen zu einem komplexen Imperium heran. Ein zentrales Spielelement ist dabei die autonome Steuerung der Einheiten, die auf Basis gesetzter Ziele eigenständig handeln.

Neben klassischen Aufbau- und Strategieelementen bietet Driftland ein umfangreiches Magiesystem sowie mehrere spielbare Fraktionen mit unterschiedlichen Spielstilen. Ergänzt wird das Ganze durch Heldeneinheiten, die beispielsweise auf Drachen in die Schlacht ziehen und so zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnen.

Auf PC konnte das Spiel bereits eine solide Resonanz erzielen, mit rund 73 Prozent positiven Bewertungen auf Steam bei über 1.400 Reviews sowie einer Metacritic-Wertung von 76 Punkten. Die Konsolenfassung wird von Ultimate Games S.A. veröffentlicht und soll das komplexe Strategieerlebnis nun auch für Controller-Spieler zugänglich machen.