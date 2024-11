Drova – Forsaken Kin: Drei dicke Updates und ein neues Projekt

Deck13 Spotlight und Just2D ruhen sich nach der erfolgreichen Veröffentlichung von Drova nicht auf ihren Lorbeeren aus. Mit einigen großen Updates, die in Kürze anstehen, werden die Fans begeistert sein, was ihnen präsentiert wird.

Deck13 Spotlight und Just2D freuen sich, ankündigen zu können, dass DROVA – Forsaken Kin, das düstere, in einer mystischen keltischen Welt angesiedelte Pixel-RPG, das von der Presse gelobt und von den Spielern geliebt wird (96% positive Bewertungen auf Steam!), in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin einige umfangreiche Updates erhalten wird – und zwar alle kostenlos.

Um die Veröffentlichung der Roadmap für das Spiel zu feiern, wurde ein ‚Accolades Trailer‘ veröffentlicht! Empfang & Pläne DROVA wurde von der Presse und den Spielern gut aufgenommen. Während viele Spieler bereits nach DLCs und einer Fortsetzung fragen, hat das Team beschlossen, das Spiel neben regelmäßigen Patches mit drei großen Updates zu unterstützen.

Feedback Update (November) Dieser Patch basiert ausschließlich auf dem Feedback der Community. Er beinhaltet eine Karte für das Höhlensystem unterhalb des Remnants Camps, eine Legendäre Schleuder, die Funktionalität, den Charakter über seltene Gegenstände zurückzusetzen, Balancing-Anpassungen und viele andere Dinge.

Insane Update (Dezember) Während New Game+ nicht direkt in das Spiel passt, arbeitet das Team an einem neuen Schwierigkeitsmodus, der neue zusätzliche Angriffe für bestimmte Feinde, neues Feindverhalten und generell stärkere Monster mit sich bringen wird. Und auch dieser neue Modus kann noch weiter angepasst werden.

The Flesh Rises Update (März) Eine neue Herausforderung stellt sich…

Nachdem alle drei Updates veröffentlicht wurden, wird sich Just2D auf die Entwicklung ihres nächsten Projekts konzentrieren.

Sowohl Entwickler als auch Publisher haben sich aus mehreren Gründen gegen einen DLC entschieden.

„Wir sehen DROVA als ein abgeschlossenes Erlebnis“, sagt Christian Sandkämper, Mitbegründer von Just2D, „Wir wollen nicht mit einem halbherzigen Cashgrab aufwarten. Stattdessen stellen wir sicher, dass DROVA die Erwartungen der Community erfüllt und konzentrieren uns auf den nächsten Schritt für unser Studio und verbessern uns auf der Grundlage des Feedbacks, das wir erhalten haben.“

Hier gibt es noch den Accolades-Trailer zu sehen: