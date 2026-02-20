Drova – Forsaken Kin: Düsteres Oldschool-RPG bald auch für iOS & Android

Deck13 Spotlight und Just2D bringen ihr gefeiertes Oldschool-Rollenspiel DROVA – Forsaken Kin nun auch auf mobile Plattformen. Ab dem 23. April erscheint das düstere, keltisch inspirierte Open‑World-RPG für iOS und Android und bleibt dabei seinen Wurzeln treu: keine Abkürzungen, keine abgespeckten Inhalte, keine Tricksereien.

Die Mobile-Version präsentiert sich als vollwertiges Rollenspiel, das exakt das liefert, was Spieler der PC- und Konsolenversion erwarten. Keine Questmarker, keine künstlichen Hilfen – stattdessen eine offene Welt, die auf eigene Faust erkundet wird.

Das Anfangsgebiet ist kostenlos spielbar, der Rest des Spiels kostet einmalig 9,99 €. Mikrotransaktionen, Lootboxen oder herausgeschnittene Inhalte existieren nicht. DROVA bleibt ein handgefertigtes Abenteuer mit über 40 Stunden Spielzeit, einem komplexen Kampfsystem und mehr als 250 Charakteren, mit denen ihr interagieren könnt.

Auch technisch wurde die Mobile-Version nicht vernachlässigt. Neben Controller-Support bietet das Spiel eine speziell entwickelte Touch-Steuerung, deren Buttons und Menüs vollständig anpassbar sind. Ein Linkshändermodus ist ebenfalls integriert, um die Bedienung so flexibel wie möglich zu gestalten.

Inhaltlich bleibt DROVA kompromisslos. Die Druiden erzählen vom gelobten Land, doch die Wahrheit ist weit düsterer. DROVA ist eine brutale Welt, in der Misstrauen überlebenswichtig ist und jede Entscheidung Konsequenzen trägt. Zwei Fraktionen, ein forderndes Kampfsystem und eine pixelige, handgefertigte Open World formen ein Rollenspiel, das sich bewusst gegen moderne Komfortmechaniken stellt.

Features:

40 Stunden Story Gameplay

Ein brutales Kampfsystem mit diversen Waffenklassen und Magie

Eine handgefertige Open World im Pixelart Style

Tretet einer von zwei Fraktionen bei, um in dieser grausamen Welt zu überleben

Vertraut Niemandem

Kein KI generierter Content

Keine Mikrotransaktionen

Keine Lootboxen

Keine Inhalte die für DLCs entfernt wurden

Komplett angepasste Mobile-Steuerung mit zahlreichen Accessibility Features

Nur ein verdammt gutes Singleplayer-RPG wie es sein sollte

Seht euch jetzt den Ankündigungstrailer an: