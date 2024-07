Drova: Forsaken Kin: Release-Zeitraum enthüllt

Deck13 Spotlight und Just2D freuen sich den Release-Zeitraum des kommenden düsteren Pixelart RPGs Drova: Forsaken Kin eingrenzen zu können.

Das actionreiche Abenteuer, welches in einer mystischen Keltenwelt angesiedelt ist, zeigt sich im neuen Trailerund wird Reisende schon bald auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, und Nintendo Switch willkommen heißen.

Willkommen im gepriesenen Land Drova, über welches die Priester geradezu schwärmen. Die neue Welt, voller Hoffnung. Und voller Hoffnung seid auch ihr, wenn ihr euch auf die Reise in diese Anderswelt begebt – nur, um festzustellen, dass ihr auf euch allein gestellt seid und niemand das Paradies wirklich zu mögen scheint. Denn Drova ist ziemlich brutal und jeder kämpft für sich allein.

Zwei Fraktionen kämpfen um die Vorherrschaft – Eine will die Naturgeister versklaven, die Andere sie retten, um die Welt am Leben zu halten. Doch welche Seite werdet ihr wählen? Und viel wichtiger noch: Werdet ihr es schaffen, in dieser Welt zu überleben, die euch stetig nach dem Leben trachtet?

An dieser Reise müsst ihr wachsen

Neben dem Zeitfenster (Later this Year) hat der veröffentlichte Trailer weiter unten noch mehr zu bieten: Progression.

“Eine unserer Kernideen für DROVA war immer, dass Spieler in einer Welt überleben müssen, die sie hasst,” sagt Christian Sandkämper, Mitgründer vonJust2D. “Wir wollen Spielern eine Reise bieten, in der sie wirklich merken, dass sie Fortschritte machen, das wenn sie zurückgehen zu einem Gegner, der sie zuvor in Grund und Boden gestampft hat, sie plötzlich mit eben diesem Gegner den Boden aufwischen können!” „Der neue Trailer konzentriert sich auf eben diese Reise und zeigt, wie man vom Lauch zum Krieger wird. Eine Reise, die ab ***ber allen Spielern offen stehen wird.“

Das neue Video ist hier zu sehen:

Schnappt euch eure Axt, schärft eure Klingen und erkundet eine düstere Anderswelt, wenn Drova: Forsaken Kin 2024 auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheint.