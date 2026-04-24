Drug Dealer Simulator 2: Co-op-Sim im Juni für Xbox & PS5

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Image: Movie Games S.A.

Drug Dealer Simulator 2 erscheint am 17. Juni 2026 für Xbox und PlayStation.

Der Release-Termin von Drug Dealer Simulator 2 für Konsolen steht fest: Das Koop-Simulationsspiel erscheint am 17. Juni 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der Titel versteht sich als Fortsetzung des ersten Teils und setzt auf ein Co-op-Erlebnis für ein bis drei Spieler. Im Mittelpunkt steht der Aufbau eines eigenen Produktions- und Vertriebsnetzwerks auf der Insel „Isla Sombra“, wo Spieler ihr eigenes Business von Grund auf entwickeln.

Dabei geht es um Wachstum, Planung und das Anpassen an wechselnde Bedingungen. Spieler erweitern ihre Basis, bauen neue Verstecke aus und entwickeln ihre Organisation schrittweise weiter.

Mit zunehmendem Fortschritt lassen sich weitere Systeme freischalten, darunter das Anwerben von Händlern sowie die Zusammenarbeit mit verschiedenen Charakteren, um die Effizienz des eigenen Netzwerks zu steigern.

Gleichzeitig steigt auch der Widerstand, wodurch Konflikte entstehen können, die unterschiedliche Lösungsansätze erfordern.

Laut Entwickler läuft das Spiel auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 mit 60 Bildern pro Sekunde und wurde speziell für Konsolen optimiert. Auch nach dem Launch ist weiterer Support geplant.

Der Vorgänger ist bereits auf mehreren Plattformen erhältlich, während sich Drug Dealer Simulator 3 bereits in Entwicklung befindet und die Reihe weiter ausbauen soll.

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18 Kommentare Added

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  3. Holy Moly 163444 XP First Star Silber | 24.04.2026 - 13:08 Uhr

    Wieso simulieren wenn mann es selbst machen kann…?!?! 🙈

    Aber ganz ehrlich Kinder: Macht im realen Leben lieber einen großen Bogen drum. Mann verbrennt sich schneller die Finger als es einem lieb sein kann (spreche da aus eigener Erfahrung)!!!

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  6. Blight 37085 XP Bobby Car Raser | 24.04.2026 - 13:45 Uhr

    Teil 3 ist schon in Arbeit und Teil 2 soll noch Postlaunch unterstützt werden? Wow, da geht was bei denen 🙂

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  7. Hattori Hanzo 40465 XP Hooligan Krauler | 24.04.2026 - 14:17 Uhr

    So was in gut gemacht, mit toller Story, zu Beginn des Games in Südamerika hocharbeiten, später für das Kartell nach Florida, vielleicht in Kombi mit ein bisschen Far Cry Ballerei würd ich ja spielen wollen.

    Aber beim Game in Artikel seh ich schon von Weitem, dass das eigentlich Murks ist.

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  9. Rotten 117465 XP Scorpio King Rang 3 | 24.04.2026 - 15:18 Uhr

    Haben se et doch tatsächlich geschafft Teil 2 zu vollenden 😅✌🏻 hab ik ni dran geglaubt 😹

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