Drug Dealer Simulator 2: Co-op-Sim im Juni für Xbox & PS5

Der Release-Termin von Drug Dealer Simulator 2 für Konsolen steht fest: Das Koop-Simulationsspiel erscheint am 17. Juni 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der Titel versteht sich als Fortsetzung des ersten Teils und setzt auf ein Co-op-Erlebnis für ein bis drei Spieler. Im Mittelpunkt steht der Aufbau eines eigenen Produktions- und Vertriebsnetzwerks auf der Insel „Isla Sombra“, wo Spieler ihr eigenes Business von Grund auf entwickeln.

Dabei geht es um Wachstum, Planung und das Anpassen an wechselnde Bedingungen. Spieler erweitern ihre Basis, bauen neue Verstecke aus und entwickeln ihre Organisation schrittweise weiter.

Mit zunehmendem Fortschritt lassen sich weitere Systeme freischalten, darunter das Anwerben von Händlern sowie die Zusammenarbeit mit verschiedenen Charakteren, um die Effizienz des eigenen Netzwerks zu steigern.

Gleichzeitig steigt auch der Widerstand, wodurch Konflikte entstehen können, die unterschiedliche Lösungsansätze erfordern.

Laut Entwickler läuft das Spiel auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 mit 60 Bildern pro Sekunde und wurde speziell für Konsolen optimiert. Auch nach dem Launch ist weiterer Support geplant.

Der Vorgänger ist bereits auf mehreren Plattformen erhältlich, während sich Drug Dealer Simulator 3 bereits in Entwicklung befindet und die Reihe weiter ausbauen soll.