Drug Dealer Simulator 2: Co-op-Sim im Juni für Xbox & PS5

Der Release-Termin von Drug Dealer Simulator 2 für Konsolen steht fest: Das Koop-Simulationsspiel erscheint am 17. Juni 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.
Der Titel versteht sich als Fortsetzung des ersten Teils und setzt auf ein Co-op-Erlebnis für ein bis drei Spieler. Im Mittelpunkt steht der Aufbau eines eigenen Produktions- und Vertriebsnetzwerks auf der Insel „Isla Sombra“, wo Spieler ihr eigenes Business von Grund auf entwickeln.
Dabei geht es um Wachstum, Planung und das Anpassen an wechselnde Bedingungen. Spieler erweitern ihre Basis, bauen neue Verstecke aus und entwickeln ihre Organisation schrittweise weiter.
Mit zunehmendem Fortschritt lassen sich weitere Systeme freischalten, darunter das Anwerben von Händlern sowie die Zusammenarbeit mit verschiedenen Charakteren, um die Effizienz des eigenen Netzwerks zu steigern.
Gleichzeitig steigt auch der Widerstand, wodurch Konflikte entstehen können, die unterschiedliche Lösungsansätze erfordern.
Laut Entwickler läuft das Spiel auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 mit 60 Bildern pro Sekunde und wurde speziell für Konsolen optimiert. Auch nach dem Launch ist weiterer Support geplant.
Der Vorgänger ist bereits auf mehreren Plattformen erhältlich, während sich Drug Dealer Simulator 3 bereits in Entwicklung befindet und die Reihe weiter ausbauen soll.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Zusammen mit Drogen dealen macht gleich doppelten Spaß 🤗
Haste Erfahrung? 😅🫣😹
Solche spiele gehören eigentlich verboten…
Also ist es deiner Meinung nach schlimmer mit Drogen zu dealen, als Menschen abzuknallen?
Gibt es denn einen Killing Simulator?
Einen? Tausende!
Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber der Simulator-Gedanke macht den Unterschied. Wenn man deinem Argument folgen würde, ginge auch ein Rape oder Torture Simulator in Ordnung. Aber dem ist Gott sei Dank nicht so. Jedenfalls noch nicht.
Nein, das ist ein logischer Fehlschluss. Ob da jetzt Simulator draufsteht oder ob ich mit GTA faktisch Drogenhandel simuliere, macht keinen Unterschied. Jeder, der das hier verbieten will und GTA oder CoD nicht, ist ein Heuchler vor dem Herrn.
Das kann man nicht miteinander vergleichen. Und trotzdem sind beides strafbewehrte Verbrechen.
Warum kann man das nicht vergleichen?
Wieso simulieren wenn mann es selbst machen kann…?!?! 🙈
Aber ganz ehrlich Kinder: Macht im realen Leben lieber einen großen Bogen drum. Mann verbrennt sich schneller die Finger als es einem lieb sein kann (spreche da aus eigener Erfahrung)!!!
Sehe ich eher als Gag Spiel an 🙈.
Da bleibe ich eher beim Original: Schedule I. Hoffentlich kommt das noch für die Xbox.
Teil 3 ist schon in Arbeit und Teil 2 soll noch Postlaunch unterstützt werden? Wow, da geht was bei denen 🙂
So was in gut gemacht, mit toller Story, zu Beginn des Games in Südamerika hocharbeiten, später für das Kartell nach Florida, vielleicht in Kombi mit ein bisschen Far Cry Ballerei würd ich ja spielen wollen.
Aber beim Game in Artikel seh ich schon von Weitem, dass das eigentlich Murks ist.
Ein Drug Simulator kommt mir nicht auf die Festplatte. 😅✌🏻
Haben se et doch tatsächlich geschafft Teil 2 zu vollenden 😅✌🏻 hab ik ni dran geglaubt 😹
Unglaublich was es alles gibt.