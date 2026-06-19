Drug Dealer Simulator 2: Eröffnet sein Geschäft auf Konsolen

Nach dem PC-Release ist Drug Dealer Simulator 2 ab sofort auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich.

In der Fortsetzung bauen Spieler auf der Insel Isla Sombra ihr eigenes kriminelles Imperium auf. Produktion, Vertrieb, Expansion und der Aufbau neuer Verstecke stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie der Kampf gegen rivalisierende Gruppierungen und andere Gefahren.

Drug Dealer Simulator 2 kann alleine oder im Koop mit bis zu drei Spielern gespielt werden. Im Verlauf des Spiels erweitern Spieler ihr Netzwerk, richten neue Unterschlüpfe ein und arbeiten sich bis an die Spitze eines Drogenkartells vor.

Die Entwickler haben zudem bestätigt, dass die Konsolenversionen künftig dieselben Updates wie die PC-Fassung erhalten sollen. Neben Fehlerbehebungen sind eine Überarbeitung der Benutzeroberfläche sowie neue Inhalte geplant.

Dazu gehören kostenlose Content-Updates in Form kleiner „Free Samples“ sowie zusätzliche DLCs. Auch die bereits auf dem PC verfügbare Casino-Erweiterung soll zu einem späteren Zeitpunkt für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.