Drug Dealer Simulator 2: Läuft in 60fps auf Xbox Series X|S und PlayStation 5

Die kommende Konsolen-Version von Drug Dealer Simulator 2 soll auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S mit einer Zielmarke von 60 Bildern pro Sekunde laufen – einschließlich der leistungsschwächeren Xbox Series S.

Der Koop-Titel erscheint am 17. Juni 2026 und versetzt Spieler in den Aufbau eines illegalen Produktions- und Vertriebssystems auf der Insel Isla Sombra. Im Mittelpunkt stehen dabei Management, Timing und strategische Entscheidungen beim Ausbau der eigenen Strukturen.

Laut Publisher Movie Games lag ein besonderer Fokus auf der Optimierung für Konsolenplattformen. Ziel sei es gewesen, ein technisch stabiles Erlebnis mit flüssiger Bildrate auf allen Current-Gen-Systemen zu gewährleisten. Besonders in stark bevölkerten Spielbereichen seien zuvor Framerate-Einbrüche aufgetreten, die nun durch technische Anpassungen reduziert wurden.

Dazu gehören unter anderem Optimierungen bei NPC-Animationen sowie eine effizientere Verarbeitung von Charakteren, die sich außerhalb des Sichtfelds des Spielers befinden. Zusätzlich wurden Komponenten der Unreal-Engine-5-Integration genutzt, um Rechenlast zu reduzieren und die Performance insgesamt zu stabilisieren.

Auch nach dem Launch soll der Titel weiter unterstützt werden. Geplant sind unter anderem Quality-of-Life-Verbesserungen, UI-Anpassungen basierend auf Community-Feedback sowie zusätzliche Inhalte. Ein Teil der Optimierungen soll zudem später auch in die PC-Version übernommen werden.

Die Entwickler betonen, dass das Ziel eine möglichst konsistente Performance über alle Plattformen hinweg sei, ohne dabei die Spielmechanik oder den Umfang einzuschränken.