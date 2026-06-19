Drug Dealer Simulator 3: Befindet sich offiziell in Entwicklung

Drug Dealer Simulator 3 ist offiziell bestätigt und bereits in Entwicklung.

Die Reihe rund um Drug Dealer Simulator bekommt weiteren Nachschub: Ein dritter Teil befindet sich offiziell in Entwicklung.

Im Rahmen aktueller Informationen rund um die Konsolenveröffentlichung von Drug Dealer Simulator 2 wurde bestätigt, dass das Entwicklerteam bereits an Drug Dealer Simulator 3 arbeitet.

Weitere Details zum Spiel liegen derzeit noch nicht vor. Weder ein Veröffentlichungszeitraum noch konkrete Inhalte oder Plattformen wurden bislang genannt.

Die Serie soll damit weiter ausgebaut werden, nachdem der zweite Teil kürzlich für Konsolen erschienen ist und weiterhin mit neuen Updates und DLC-Inhalten versorgt wird.