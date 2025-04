Drug Dealer Simulator: Auf dem Weg zum Drogenboss

Autor:, in / Drug Dealer Simulator

Schaut euch in einem neuen Video 25 Minuten Gameplay aus dem Drug Dealer Simulator auf der Xbox Series X an.

Im Drug Dealer Simulator übernehmt ihr die Rolle eines Kleinkriminellen, der sich in seiner Nachbarschaft ein eigenes Drogenimperium aufbauen möchte.

Jeder fängt klein an – so auch ihr: Zu Beginn dealt ihr mit einfachen Substanzen und liefert diese an eure Kunden aus. Mit jeder erfolgreichen Lieferung steigt euer Ruf, ihr verdient Geld und erweitert euer Netzwerk.

Im Verlauf eurer Karriere als angehender Drogenbaron werdet ihr neue Substanzen anmischen, strecken und eure Methoden verfeinern.

Baut euer Revier weiter aus, versteckt eure Ware geschickt und umgeht die Polizei, um zum ultimativen Drogenboss aufzusteigen.

Damit ihr euch einen ersten Eindruck von der kriminellen Simulation verschaffen könnt, zeigen wir euch im folgenden Video 25 Minuten Gameplay.

