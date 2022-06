Drunken Fist 2: Zombie Hangover: Hackedicht werden diese Woche Untote vermöbelt

Der Nachfolger zu Drunken Fist hat einen mächtigen Kater. Der neue Trailer zu Drunken Fist 2: Zombie Hangover zeigt einen nicht ganz stehfähigen Zombie-Rocker. Dennoch schafft er es trotz ordentlicher Promille im Blut, sich gegen die Untoten zu wehren.

Und dank der Ragdoll-Physik sieht das auch noch witzig aus, wenn blutige Gliedmaßen und Gedärme durch die Gegend fliegen.

„Die berauschenden Eskapaden von Drunken Fist sind zurück – so brutal wie nie zuvor! In Drunken Fist 2: Zombie Hangover schlüpft ihr in die Rolle eines verkaterten Rockers, der in einer Stadt voll wandelnder Leichen aufwacht. Eure Aufgabe: Hackedicht durch die Straßen taumeln und ohne Hemmungen Zombies kaputtschlagen.“

„Mit Blut, Gedärmen und verlorenen Gliedmaßen im heiteren Low-Poly-Stil ist Drunken Fist 2: Zombie Hangover eine augenzwinkernde Interpretation des Survival-Horror-Genres, dessen Beat-’em-up-Action und Ragdoll-Takedowns dank der Physik-Engine kein nüchterner Mensch ernst nehmen würde. Schnappt euch so viel Fusel wie möglich, findet genug Essen, um nicht umzukippen, und bringt etwas mehr Motorik als eure schwerfälligen untoten Gegner mit. Dass ihr euch dabei hin und wieder auf die Schnauze legt, wird natürlich entschuldigt.“