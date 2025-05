Duck Detective: The Ghost of Glamping: Enten-Detektiv ist zurückgequakt

DCP-Gewinner Duck Detective veröffentlicht seinen Nachfolger-Titel: Duck Detective The Ghost of Glamping.

Das Berliner Indie-Studio Happy Broccoli Games veröffentlicht heute Duck Detective: The Ghost of Glamping für PC und Konsole.

Es ist die lange erwartete Fortsetzung des Hits Duck Detective: The Secret Salami, der kürzlich einen Deutschen Computerspielpreis für sich gewinnen konnte (bestes Mobiles Spiel).

Löst Rätsel und lernt die (komplett vertonte!) Besetzung auf einem verwünschten Glampingplatz in einem köstlich wahnwitzigen Puzzle-Adventure kennen, das von Titeln wie The Return of the Obra Dinn inspiriert wurde. Ab sofort für PC via Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, und Nintendo Switch verfügbar. Die Spielzeit liegt bei zwei bis drei Stunden.