Duckside: Enten-Shooter in der Game Preview gestartet

Das actiongeladene Duckside mit Handwerks-, Basisbau- und Kampfelementen ist erstmals auf Konsolen als Game Preview spielbar.

tinyBuild freut sich bekannt zu geben, dass Duckside, der Survival-Action-Shooter mit einer persistenten Welt voller Hut- und waffentragender Enten, jetzt für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich ist.

Das Konsolendebüt von Duckside bietet denselben Inhalt wie die Steam Early Access-Version des Spiels sowie Crossplay zwischen Xbox Series X|S- und PlayStation 5-Spielern.

In Duckside fliegt ihr los und kämpft – allein oder mit einer Schar – gegen gefiederte und federlose Feinde in PvE- und PvP-Chaos in einer riesigen, feindseligen, offenen Welt. Fliegt und erkundet die Welt mit der Fähigkeit zu gleiten, zu schweben und zu tauchen, während ihr schießt und kämpft.

Sammelt wertvolle Beute und Materialien, um eine Basis zu errichten, und schützt diese dann vor anderen Enten im Archipel, die euch das, was euch gehört, unter dem Schnabel wegnehmen wollen.

Befestigt eure Basis, stellt verschiedene Waffen und Sprengstoffe her und verbessert diese, erfüllt Missionen für mächtige Belohnungen und schließt euch mit Freunden zusammen, um an der Spitze der Hackordnung zu bleiben!

Die Standard Edition von Duckside ist in einer Early-Access-Phase und für Xbox Series X|S als Teil des Game Preview-Programms für 14,99 Euro (9,74 Euro mit einem zeitlich begrenzten Startrabatt von 35 %) erhältlich.

Die Special Duck-Ops Edition von Duckside, die heute für 18,99 Euro (12,34 Euro mit 35 % Rabatt zum Start) erhältlich ist, enthält das Basisspiel sowie den DLC „Supporter Pack“ mit einer Vielzahl exklusiver Skins für das Spiel.

Schließlich können Xbox-Spieler und PlayStation Plus-Abonnenten den DLC „First Flight“ kostenlos erhalten, der eine Auswahl an Kosmetikartikeln im Spiel enthält. Der DLC „First Flight“ enthält:

Sechs Hüte zum Thema „Erster Flug“

Anpassungen für gemütliche Nester: „Pfoten“-Nest und „Pool“-Nest

Ein Set kleiner und großer Aufbewahrungskisten und eine Basistür, farblich abgestimmt auf die jeweilige Plattform (blau auf PS5 und grün auf Xbox)