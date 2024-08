Dune: Awakening: 27 Minuten Gameplay von der gamescom 2024

Mit Dune: Awakening steht ein MMO in den Startlöchern, das basierend auf dem Wüstenplaneten-Epos von Frank Herbert, eine Geschichte von Intrigen und Machtkämpfen erzählt. Im Zentrum steht dabei natürlich Arrakis, der weithin als Dune bekannte Planet, der für sein Spice so hart umkämpft ist.

Anlässlich der gamescom 2024 hat Funcom ein 27-minütiges Video veröffentlicht. Dieses ausgiebige Gameplay-Material entführt euch direkt nach Arrakis, wo ihr euch Stück für Stück im Ansehen nach oben kämpfen müsst. Auch die Bene Gesserit dürfen nicht fehlen, aber seht am besten selbst, was geschieht, wenn ihr direkt in die Handlung geworfen werdet.