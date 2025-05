Dune: Awakening: Die Macht der Bene Gesserit

Ein erster Einblick in die geheimnisvollen Schulen des Imperiums von Dune: Awakening gibt es in einem neuen Video.

In Dune: Awakening bekommt ihr erstmals einen tiefen Einblick in die faszinierende und zugleich furchteinflößende Welt der Bene Gesserit, einer der ältesten und einflussreichsten Organisationen im Universum von Dune.

Das erste von insgesamt fünf Videos, die sich den Schulen des Imperiums widmen, enthüllt eindrucksvoll, wie mächtig und vielschichtig diese Schwesternschaft agiert.

Ihr erlebt die Fähigkeiten der Bene Gesserit hautnah – darunter die geheimnisvolle „Voice“, mit der sie anderen ihren Willen aufzwingen können, sowie ihre eigenwillige, beinahe übermenschliche Kampfkunst, bekannt als die „weirding ways“.

Als Mitglieder dieser uralten Schwesternschaft habt ihr es mit einer Organisation zu tun, die sich der Kontrolle, Manipulation und langfristigen Lenkung der Menschheit verschrieben hat.

Ihre Werkzeuge sind nicht nur Worte und Intrigen, sondern auch eine tiefe, genetisch verankerte Ausbildung, die ihnen erlaubt, Wahrheiten zu erkennen, politische Strippen zu ziehen und sich in jeder Situation einen Vorteil zu verschaffen.

Obwohl sie nach außen hin als abgeschotteter, weiblicher Orden auftreten, gibt es unter ihnen jene, die bereit sind, Auserwählte in ihre Geheimnisse einzuweihen – selbst wenn diese nicht zu den eigenen Reihen gehören.

In Dune: Awakening, das am 10. Juni 2025 für den PC erscheint (und später für Konsolen), könnt ihr diese Macht selbst erleben. Ihr bekommt die Gelegenheit, in die Rolle der Bene Gesserit zu schlüpfen, ihre einzigartigen Fertigkeiten zu meistern und hinter die Kulissen einer der mächtigsten Fraktionen des Imperiums zu blicken.

Dieses erste Video ist nur der Anfang – weitere Einblicke in die anderen Schulen des Imperiums werden folgen und euch zeigen, wie vielfältig und strategisch komplex das kommende Survival-MMO wirklich ist. Seid bereit, die Geschichte des Imperiums nicht nur zu erleben, sondern sie selbst mitzugestalten.