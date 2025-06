Dune: Awakening: Eine Million verkaufte Spiele

Dune: Awakening wurde am 10. Juni veröffentlicht und hat bereits 1.000.000 Spieler begeistert, was es zum schnellstverkauften Spiel von Funcom aller Zeiten macht. Zum Vergleich: Conan Exiles brauchte ein Jahr, um diese Zahl zu erreichen. Man ist dankbar für diese Resonanz.

Das Spiel hat bisher eine Spitzenauslastung von über 189.000 Spielern erreicht, eine weitere Kennzahl, die die 54.403 Spieler von Conan Exiles bei weitem übertrifft. Conan Exiles war Funcoms erster Vorstoß in das Survival-Genre und wurde zu einem riesigen Erfolg.

Die Spieler von Dune: Awakening werden oft als „Sleepers“ bezeichnet (spielt es, dann versteht ihr warum), aber es muss gesagt werden, dass sie diesem Titel keineswegs gerecht werden, denn seit dem Start sind sie ununterbrochen beschäftigt.

Der Start war wie ein Coriolis-Sturm, und man befindet sich immer noch mitten in diesem mächtigen Sturm. Funcom hat so viele erstaunliche Dinge von all den Spielern gesehen – die Basen, die knappen Begegnungen mit Shai-Hulud, die epischen Fahrzeugsprünge, die Kämpfe, Entdeckungen, Siege, heldenhaften Tode und so viel mehr…

Heute gedenkt man ihnen dieser Taten und Tode in dieser Infografik: