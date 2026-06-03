Dune: Awakening: Erscheint im September direkt im Xbox Game Pass

Funcom hat den Veröffentlichungstermin für die Konsolenversion von Dune: Awakening bekannt gegeben. Das Open-World-Survival-Spiel erscheint am 22. September 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5. Gleichzeitig wird der Titel direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Laut Funcom handelt es sich dabei nicht nur um eine einfache Portierung. Die Konsolenfassung basiert auf einer umfangreich überarbeiteten Version des Spiels, die sämtliche Inhalte, Features und Verbesserungen vereint, die seit dem PC-Start veröffentlicht wurden.

Xbox-Spieler dürfen sich unter anderem auf ein vollständig spielbares Einzelspieler-Erlebnis freuen. Die komplette Kampagne inklusive des Finales von Buch Eins kann allein absolviert werden. Zusätzlich stehen zahlreiche Optionen zur Anpassung des Schwierigkeitsgrads zur Verfügung – von den Ressourcenraten bis hin zur Kampfschwierigkeit.

Auch der Mehrspieler-Modus wurde deutlich erweitert. Optionales PvP erlaubt es, große Teile des Spiels vollständig im PvE-Modus zu erleben. Gleichzeitig wurde das Endgame grundlegend überarbeitet und soll nun deutlich ausgewogener sowie abwechslungsreicher ausfallen.

Zu den weiteren Neuerungen zählen neue Story-Inhalte, zusätzliche Gebiete, Komfortverbesserungen sowie Systeme, die den Verlust von Fahrzeugen und Basen verhindern sollen. Auf dem PC können Spieler außerdem eigene Server hosten, ohne einen externen Anbieter nutzen zu müssen.

Technisch peilt Funcom auf Xbox Series X im Performance-Modus 60 FPS an. Darüber hinaus unterstützt das Spiel Xbox Play Anywhere, Crossplay zwischen Xbox- und Microsoft-Store-Spielern, Xbox Cloud Gaming sowie den ROG Xbox Ally.

Nach dem Konsolenstart soll die Entwicklung weitergehen. Noch in diesem Jahr ist mit The Polar Cap eine neue kostenlose Survival-Karte geplant. Das eisige Gebiet am Pol von Arrakis soll neue Umgebungen, Herausforderungen und Gameplay-Mechaniken einführen.

Funcom bezeichnet die September-Version als die bislang umfangreichste und beste Version von Dune: Awakening. Für Xbox-Spieler bietet sich damit die Gelegenheit, direkt mit sämtlichen Verbesserungen und Inhalten in das Survival-Abenteuer auf Arrakis einzusteigen.

„Doch dieser Release ist weit mehr als nur die Portierung auf Konsolen“, sagt Rui Casais, CEO von Funcom. „Für Funcom ist es ein wichtiger Meilenstein, das Ergebnis von über einem Jahr Arbeit, das in der Veröffentlichung einer neuen und verbesserten Version von Dune: Awakening resultiert. Die beste Version des Spiels bisher, auf PC und Konsole.“ „Für alle, die tiefer in Arrakis eintauchen möchten, bietet Dune: Awakening eine gute Gelegenheit, in die Bücher und Filme einzutauchen und eine der ikonischsten Welten der Science-Fiction hautnah zu erleben“, sagt Creative Director Joel Bylos. „Für Fans der Filme haben wir dieses Jahr außerdem begleitende Inhalte geplant.“

Die Highlights des Updates im September:

Konsole: Das gleiche Spielerlebnis wie auf dem PC mit für Konsolen optimierter Steuerung und Benutzeroberfläche. 60 FPS als Zielwert sowohl für PlayStation 5 als auch für XBOX Series X (Performance-Modus).

Das gleiche Spielerlebnis wie auf dem PC mit für Konsolen optimierter Steuerung und Benutzeroberfläche. 60 FPS als Zielwert sowohl für PlayStation 5 als auch für XBOX Series X (Performance-Modus). Einzelspieler: Das komplette Spiel kann nun vollständig im Einzelspielermodus gespielt werden, mit skalierbarem Schwierigkeitsgrad und einer Vielzahl an Anpassungsoptionen für das Gameplay.

Das komplette Spiel kann nun vollständig im Einzelspielermodus gespielt werden, mit skalierbarem Schwierigkeitsgrad und einer Vielzahl an Anpassungsoptionen für das Gameplay. Vollständige Story: Das große Finale von Buch Eins, das einen dramatischen Abschluss der Handlung von Dune: Awakening bietet, ist jetzt enthalten.

Das große Finale von Buch Eins, das einen dramatischen Abschluss der Handlung von Dune: Awakening bietet, ist jetzt enthalten. Skalierbarer Schwierigkeitsgrad: Alles ist anpassbar, von den Ernte-Raten über den Erfahrungsgewinn bis hin zum Schwierigkeitsgrad im Kampf. Im Einzelspielermodus und auf privaten Servern haben Spieler die volle Kontrolle.

Neue Spieler auf PC und Konsole haben zudem Zugang zu allen neuen Ergänzungen und Verbesserungen, die seit dem Start auf dem PC eingeführt wurden, darunter:

Optionales PvP: Im Mehrspielermodus kann das gesamte Spiel vollständig im PvE-Modus gespielt werden, einschließlich der Tiefenwüste und der Teilnahme am Konflikt zwischen den Fraktionen.

Im Mehrspielermodus kann das gesamte Spiel vollständig im PvE-Modus gespielt werden, einschließlich der Tiefenwüste und der Teilnahme am Konflikt zwischen den Fraktionen. Größerer, besserer Endspiel-Loop: Von Grund auf neu entwickelt, bietet das Endspiel allen Spielern ein deutlich ausgewogeneres, immersiveres und inhaltsreicheres Erlebnis.

Von Grund auf neu entwickelt, bietet das Endspiel allen Spielern ein deutlich ausgewogeneres, immersiveres und inhaltsreicheres Erlebnis. Keine Verluste mehr: Dank des Fahrzeug-Backup-Tools und des Basis-Wiederaufbau-Tools können im Mehrspieler-Modus nun längere Pausen eingelegt werden, ohne den Fortschritt zu verlieren.

Dank des Fahrzeug-Backup-Tools und des Basis-Wiederaufbau-Tools können im Mehrspieler-Modus nun längere Pausen eingelegt werden, ohne den Fortschritt zu verlieren. Selbst gehostete Server: Auf dem PC können jetzt eigene Server gehostet werden, ohne einen mieten zu müssen, und das Spielerlebnis kann nach eigenen Wünschen angepasst werden.

Auf dem PC können jetzt eigene Server gehostet werden, ohne einen mieten zu müssen, und das Spielerlebnis kann nach eigenen Wünschen angepasst werden. Neue Inhalte: Die Geschichte wurde erweitert und es wurden mehrere neue Kartenorte hinzugefügt, die neue Herausforderungen und epische Belohnungen bieten.

Die Geschichte wurde erweitert und es wurden mehrere neue Kartenorte hinzugefügt, die neue Herausforderungen und epische Belohnungen bieten. Komfortverbesserungen: Es wurden diverse Verbesserungen hinzugefügt, darunter die Neuanpassung von Charakteren, die Abschaffung von Steuern und vieles mehr.

Dune: Awakening – Console Announcement Story Trailer